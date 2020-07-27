Yeşil tahvil 270 milyar $’ı buldu

2014'ten bu yana neredeyse sürekli artışta olan yeşil tahvil piyasası 270 milyar doları buldu. Avrupa Yatırım Bankası'nın 2007'de 14 yenilenebilir enerji projesine 600 milyon euroluk ihraçla başlattığı 'yeşil tahvil' finansmanına Türkiye'den de ilgi artıyor. Pandemi sonrası popülerlikleri artan ve sosyal hayattan, çevre projelerine ve yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlara kadar geniş bir yelpazesi olan bu tahviller, finansman mantığını da değiştirecek. Türkiye'nin de 2020 ve sonrasında bu alanda yeni kaynaklar çekmesi bekleniyor. Özellikle küresel yatırım ve emeklilik fonları bu tahvillere yatırım için ürün arayışı içinde. Türkiye'nin bu yolla yeni bir kaynak modeli oluşturabileceği belirtiliyor.Türkiye özel sektörünün konuya ilgisi her geçen gün artıyor. Türkiye'den Garanti ve Yapı Kredi ile Vestel yeşil tahvil çıkaran kurumlar arasında. Türkiye'de ilk yeşil tahvili çıkaran Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) olurken bir yandan da Şekerbank yeni bir tahvil ihracı için kolları sıvamış durumda. Sosyal bono olarak bir ihraç planlayan banka gerekli şartları oluşturmak için prosedürleri hazırlıyor.Yapı Kredi, yenilenebilir enerji projelerinin finansmanında kullanılacak beş yıl vadeli 50 milyon dolar tutarında bir ihraç gerçekleştirmişti. Garanti BBVA ise 5 yıl vadeli 50 milyon dolarlık yeşil tahvil ihracı yaptı. Vestel de Uluslararası Sermaye Piyasaları Birliği'nin Yeşil Tahvil Prensipleri'ne uygunluk açısından yapılan değerlendirme sonucunda en yüksek puanı alan ihraçla 100.5 milyon TL tutarında tahvili, 1 yıl ve 2 yıl vadeli iki alternatifle yatırımcılara sundu.Yenilenebilir enerji şu anda dünyada ihraç edilen tüm yeşil tahvillerin yarısını oluşturuyor. Yeşil tahvillerin ihraçları 1 trilyon doların altındayken, küresel tahvil piyasası 100 trilyon dolar civarında. Yüzde 1'den daha az olması bu miktar aslında potansiyelin de çok altında. Bu alanda en gelişmiş ülkelerin başında aslında çevreyi en çok kirleten Çin var. Çin'in, geçen yıl yatırımcılara sunduğu yeşil tahvil miktarı, bir önceki yıla göre yüzde 33 artarak 55.8 milyar dolara ulaştı. Çin, bu rakamla 2019'da da en fazla yeşil tahvil işlemi yapan ülke statüsünü korudu. Çin, yatırımcılara sunduğu 55.8 milyar dolar değerindeki yeşil tahville bu alanda liderliğini korurken, bu tahvillerin yüzde 37'si düşük karbonlu ulaşımda, yüzde 28'i enerji ve 18'i su projeleri için kullanıldı. Çin'i, yaklaşık 51 milyar dolar değerinde yeşil tahville ABD ve 30 milyar dolar değerinde yeşil tahville Fransa izledi. Almanya yaklaşık 19 milyar dolar yeşil tahvili dolaşıma koyarken, bu rakam Hollanda'da 14 milyar dolar oldu.