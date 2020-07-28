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haberi: Gram, tam, yarım ve fiyatları 28 Temmuz bugün ne kadar?

ile ilgili haberleri, anlık değişimler küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Corona virüs salgınının dünya üzerinde getirdiği ekonomik etkiler, altın fiyatlarındaki yükselişinde başlıca sebepleri arasında gösteriliyor. Her geçen gün rekor tazeleyen altının gram fiyatı dün akşam saatleri 425 lirayı geçmişti. Peki, şu anda altın fiyatları ne kadar? Güncel ve canlı gram, tam, yarım ve fiyatlarına Apara ile ulaşabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 28.7.2020 18:59 ABONE OL
Altın fiyatları son dakika haberi: Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları 28 Temmuz bugün ne kadar?
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Altın fiyatları son dakika haberi: Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları 28 Temmuz bugün ne kadar?
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