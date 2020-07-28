Altın tüm zamanların rekorunu kırdı

Altın fiyatları dolardaki düşüş ve artan güvenli liman alımları ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Spot altın ons başına bin 944 dolara yükselerek, 2011'de gördüğü en yüksek seviyesini 20 dolar aşmış oldu. Spot altında ons başına 2 bin dolar seviyesinin yolunu açan bu hareket, dolar göstergesinin, ABD'de negatif reel faizler ve Fed'in bu haftaki toplantıda genişlemeci para politikası duruşunu koruyacağı beklentileri ile birlikte bir yılı aşkın sürenin en düşük seviyesini görmesinin ardından geldi.Uzmanlar, altının bu seviyeyi de aşabileceğini düşünüyor. İçeride çeyrek altının gramı da 426 TL'ye kadar yükseldi. Gümüş de bu furyadan yararlandı ve yedi yılı aşan bir sürenin en yüksek seviyesine çıktı.