Bayram öncesi ödeme müjdesi

Hükümet, hem çalışanı hem de işvereni korumak için desteklerini sürdürüyor. Temmuz kısa çalışma ve işsizlik ödemeleri dün hesaplara yatırılmaya başlandı. Kamuda istihdam edilen işçilerin ilave tediye (ikramiye) ödemeleri de bayram öncesi hesaplara aktarıldı. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle 1 Ağustos'a uzatılan kısa çalışma ödeneğinin bu hafta turizm sektörü için uzatılması bekleniyor. Bugüne kadar konaklama, yiyecek hizmetlerinde 420 bin çalışan için kısa çalışma ödeneğinden yararlanılırken, turizm sektörüne için ilk etapta bir aylık uzatma öngörülüyor.Konaklama, yiyecek ve içecek hizmetleri, havayolu taşımacılığı gibi dolaylı sektörlerle turizm yaklaşık 1.4 milyon istihdam yaratıyor. Cumhurbaşkanı'nın kısa çalışma ödeneğinden yararlanma süresini 31 Aralık tarihine kadar uzatma yetkisi bulunurken, turizm sektörü için ilk etapta bir aylık uzatma bekleniyor. Pandemi döneminde kısa çalışma ödeneğinden yararlanan çalışan sayısı 3.5 milyona ulaşırken bu kapsamda yapılan ödeme tutarı da 10 milyar 560 milyon lira oldu. Temmuz ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri de Kurban Bayramı öncesinde dün yatırılmaya başlandı. Normalde 5 Ağustos'ta yapılması gereken ödemeler öne çekilirken, dünden itibaren kimlik numaralarının son hanesine göre yapılan ödemeler yarın da devam edecek.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kamuda ilave tediyelerin (ikramiye) ödenmeye başladığı müjdesini verdi. Yılda 4 kez yapılan ödemelerin ilk ikisi 31 Ocak ve 22 Mayıs'ta hesaplara yatırılmıştı. Bakan Selçuk, son ödemenin ise 14 Aralık'ta olacağını söyledi.