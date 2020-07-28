Ekonomi adım adım yükseliyor

Koronavirüsün ekonomiye etkilerini azaltmak için Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın koordinatörlüğünde ve kamu bankalarının öncülüğünde sağlanan destekler, dipten toparlanmanın etkilerini devam ettiriyor. Merkez Bankası ve Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, martın ikinci yarısından itibaren sert bir şekilde düşen endekslerde mayısta başlayan toparlanma temmuzda daha da belirginleşti.Reel Kesim Güven Endeksi temmuzda bir önceki aya göre 8.1 puan artarak 100.7'ye yükseldi. İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 4.7 puan artarak yüzde 70.7 oldu. Kovid-19'un en çok etkilediği sektörlerin başında gelen perakende, hizmet ve inşaat sektöründeki güven endeksleri de yükseldi. Analistler, ekonomide 4 ana sektörün tamamında artış olmasının Kovid-19 sürecinde hızlı düşen güven endekslerindeki hızlı toparlanmanın üçüncü çeyrekte büyüme tarafına yansıyacağını belirtiyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da, "Ekonomimiz adım adım yeniden yükseliyor" dedi.Merkez Bankası tarafından açıklanan Reel Kesim Güven Endeksi temmuzda 100.7 seviyesine yükselirken, bu değer 2019 son çeyrekte görülen seviyelerin üzerinde… Ankete katılanların gelecek 3 aya yönelik 'olumlu' değerlendirmeleri de son çeyreğe ilişkin umut veriyor. Üretim hacmi, iç piyasa ve ihracat sipariş miktarında bir önceki ayda artış bekleyenler lehine olan seyir güçlendi. Gelecek 3 aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentiler de arttı. İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yükselirken, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı düştü.Türkiye İstatistik Kurumu da dün sektörel güven endekslerini açıkladı. Haziranda 55.5 olan hizmet sektörü güven endeksi bu ay yüzde 20.2 artarak 66.7'ye yükseldi. Perakende ticaret sektörü endeksi yüzde 9.6 artarak 94.6 oldu. İnşaat sektörü endeksi de geçen ay 78 iken bu ay yüzde 11.6 artarak 87'ye ulaştı. Sektörel güvende 100'ün altı kötümser, 100'un üzeri iyimser duruma işaret ediyor.Martın ikinci yarısından itibaren Kovid-19'la endeksler düşmüştü. Şubat-nisan döneminde hizmet sektörü güven endeksi yüzde 53.2, perakende sektörü güven endeksi 26.9, inşaat sektörü güven endeksi 40'a gerilemişti.Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda verileri değerlendirdi. Albayrak, ekonominin adım adım yeniden yükseldiğini, Türkiye ekonomisi üzerine yapılan kötümser tahminlerin yine boşa çıkacağını söyledi. Bakan Albayrak, "Güven endekslerinin temmuzda aylık bazda; hizmet sektöründe yüzde 20.2, perakende ticarette yüzde 9.6 ve inşaat sektöründe yüzde 11.6 yükselmesi sevindirici. Türkiye ekonomisi üzerine yapılan kötümser tahminler inşallah yine boş çıkacak" dedi. Kapasite kullanım oranının temmuzda 4.7 puan artarak yüzde 70.7'ye yükseldiğini aktaran Albayrak, şunları kaydetti: "Temmuz verilerine maşallah. Sektörel güven endekslerindeki artışın ardından reel kesim güven endeksi de 8.1 puan artarak 100.7 seviyesine çıktı. Çarkları hep beraber daha hızlı çevirelim."Merkez Bankası'nın imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1.749 işyeriyle yaptığı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlarla belirlenen imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı da temmuzda bir önceki aya göre 4.7 puan artarak yüzde 70.7 seviyesine yükseldi.