Fiyatları fahiş artıran 60 firmaya ceza

Ticaret Bakanlığı'nca, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen 60 firmaya toplam 3 milyon 115 bin lira idari para cezası verildi.Pandemi döneminde vatandaşları fahiş fiyat artışlarından korumak amacıyla oluşturulan Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na 17 Nisan'dan itibaren CİMER, e-devlet, bakanlık internet sitesi, Reklam Kurulu, Ticaret İl Müdürlükleri üzerinden bin 251 başvuru yapıldı. Ticaret İl Müdürlükleri ve Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 33 farklı ilde toplamda yaklaşık bin 300 firma denetlendi.Şikâyetlerin başında temel gıda ürünleri, sebze ve meyveler, cerrahi maske, el dezenfektanı gibi koruyucu sağlık ürünleri, çeşitli temizlik ve hijyen ürünlerine yönelik başvurular geldi. Yine, salgın döneminde talebi artan saç tıraş makinası, ekmek yapma makinası gibi elektronik ürünlere yönelik başvurular da Kurul tarafından incelemeye alındı. Sebze ve meyvelerde yaşanan fiyat artışlarının tespiti amacıyla hallerde re'sen başlatılan denetimler kapsamında Hal Kayıt Sistemine (HKS) bildirimlerinde alış ve satış fiyatları arasında fahiş farklar bulunduğu tespit edilen firmalardan da savunmaları istenildi.Bin 251 başvurudan, karara bağlanan başvuru sayısı 732 olurken, incelemeye alınan ve savunması tamamlanan 91 firmadan 60 firmaya idari para cezası uygulanmasına karar verildi.519 başvurunun incelemesi ve savunma süreci devam ediyor. Yaptırıma konu uygulamaların, 25'i toptan sebze ve meyve, 19'u temel gıda ürünü, 5'i maske kumaşı, 4'ü cerrahi maske, 4'ü ekmek yapma makinası, 2'si saç tıraş makinası, 1'i dezenfektan ile ilgili.