İki sıfır atıldı borsa yükseldi

BIST 100 endeksi başta olmak üzere Borsa İstanbul tarafından hesaplanan 123 endeksten dün itibarıyla iki sıfır atıldı. Borsada artık BIST 100 Endeksi için 1.100-1.200'lü rakamlar kullanılacak. Uygulamanın ilk gününde borsa günü artışla kapattı. BIST 100 endeksi günü 0.31 artışla 1.195 seviyesine çıktı. 1997 yılında da benzer uygulama borsaya ilgiyi artırmıştı. Borsada endeks 103 bin 500 seviyesinde iken 1997 yılında sıfırlar atıldıktan sonra hızlı bir ralli başlamıştı.Ocak 1997'de borsa endeksi yüzde 64 değer kazanmıştı. Endeks 1997 yılının genelini ise yüzde 253.6 getiri ile tamamlamıştı. Analistler, geçmişte olduğu gibi endeksin bin 200 puana düşmesinin, piyasaların ucuzladığı algısı oluşturacağını, bu nedenle de hızlı bir yukarı hareket beklenebileceğini belirtiyor.Analistler endeksten sıfır atılmasını halka açık şirketlerin bedelsiz sermaye artırımına benzetiyor. Uzmanlar, gelişmeyi olumlu olarak ifade ederken, "Hem yerli hem yabancı yatırımcı için takibi kolay, daha sade, dünya ile uyumlu yeni bir endeksimiz oldu" değerlendirmesinde bulundu. Ayrıca psikolojik bir rahatlama ile 'ucuzladı' algısı yaratarak alımı artıracağı da belirtiliyor.Gedik Yatırım Menkul Değerler Yatırım Danışmanlığı Müdürü Üzeyir Doğan, endeksten sıfır atılmasının 2013'ten bu yana ekonomi gündeminde olduğunu ancak birçok sebepten ertelenmek zorunda kalınan adımın hayata geçtiğini belirtti.Endeksten sıfır atılmasının psikolojik etkisinin olabileceğine dikkati çeken Doğan, "Paradan sıfır atılmasını buna örnek verebiliriz. 1.000.000 liranın alım gücü ne ise, liradan 6 sıfır atıldığında da 1 liranın alım o gücü aynıydı. Teorik olarak anlamlı bir değişim olmasa da, fiyat seviyesinin daha düşük rakamlarla ifade ediliyor olması psikolojik açıdan 'ucuzladı' algısı oluşturabilir" ifadelerini kullandı.Stratejist Cüneyt Paksoy ise "Görece çok bir değişiklik olmasa da, akla hep o 1997 yılındaki yükseliş gelecektir. O dönemde, sıfır atıldıktan sonra yıllık yüzde 250 civarında bir yükseliş yaşandı. Gelecek dönemde bu tür bir beklenti hep masada kalacaktır" dedi.Ancak, o zamanki borsa ile bugünkünü karşılaştırmanın çok doğru olmadığını belirten Paksoy, şunları kaydetti: "Teknolojik olarak ilerlemenin verdiği avantajla birçok adım atılırken, yakın zamanda VİOP tarafında akşam seansı da devreye alındı. Önümüzdeki dönemde teknolojinin daha yoğun kullanılmasıyla bu işlem saatleri belki de artmaya devam edecektir. Böyle bir ortamda gelişen teknolojiyi kullanarak sadeleşmek, hem rakamların küçülerek işlem giriş kolaylığının sağlanması, aradaki kotasyonların güncellenmesi gibi güncellemeler, hem pay piyasalarının hem de VİOP'un gelişimine önemli katkı sunacaktır."Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından, dün hayata geçirilen Borsa İstanbul'da endekslerden iki sıfır atılması uygulamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "Yeni bir dönem, yeni bir hafta, yeni bir başlangıç" ifadesini kullanan Albayrak, "23 yıl sonra Borsa İstanbul'da endekslerden iki sıfır atıyoruz, sadeleşiyoruz. Tüm yatırımcılarımıza hayırlı olsun" açıklamasında bulundu.Piyasa değeri en yüksek kriptopara olan Bitcoin'in fiyatı altı hafta sonra ilk kez 10 bin doların üzerine çıktı. Bitcoin 10.169 dolara kadar yükseldi. Uzun süredir 9.000 dolarlık kritik destek seviyesine tutunan Bitcoin'in bu seviyeyi aşması üzerine yeni bir ralli de bekleniyor. Kripto para piyasalarında 24 saatlik işlem hacmi bir hafta önce 48.1 milyar dolar ile 50 milyar doların da altında kalırken, son 24 saatte 92.3 milyar doları buldu. Bu süre içinde en büyük 100 paranın 58'i geriledi. Bitcoin'in piyasa hacmi de 188.4 milyar dolara çıktı. Piyasalardaki toplam hacim de uzun aradan sonra 300 milyar doları aşarak 306.8 dolar olarak hesaplandı.