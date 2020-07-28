Son Dakika Haberi | Altın fiyatları hafta ortasında yükselişte! Canlı altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları, son günler tarihi rekorlar kırıyor. Özellikle tüm dünyada etkili olan KOVİD-19 salgını sonrası yatırımcılar altına yönelmiş ve altın fiyatları tüm dünyada güçlü bir yükseliş trendine girmişti. Bu yükselişte, geçtiğimiz hafta altın fiyatları rekor kırmıştı ancak yeniden sert bir düşüş yaşadı. Bugünkü altın fiyatları da, hem vatandaşlar, hem de yatırımcı için merak konusu oldu. Aşağıda, Ata, tam, yarım, Cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları yer almaktadır. Ayrıcıa, aPara sayfası üzerinden canlı altın fiyatları takibi yapabilirsiniz.
Altın fiyatları Kurban bayramı öncesi tüm zamanların rekorunu kırdı. Haftaya hız kesmeden devam eden altının fiyatındaki bu hareket gündemdeki sıcaklığını arttırırken vatandaşlar canlı ve güncel rakamlar üzerindeki gelişmeleri ise yakından takip etmeye devam ediyor…
Bir süredir yükselişini sürdüren altın fiyatları yeni haftada tarihi rekorunu kırdı. Gram altın 422, çeyrek altın ise 720 lira oldu. Edirne Kuyumcular Derneği Başkanı İsmail Kalkan, "Artık düğünlerde gram çeyrek altın tercih ediliyor" dedi.
Bir süredir yükselişini sürdüren altın fiyatları hafta başında rekor tazeledi. Yeni haftada tarihi rekorunu kıran altın fiyatlarında yükselişin devam etmesi bekleniyor. Geçtiğimiz hafta çeyrek altın 685, gram altın ise 410 liradan satılıyordu. Bugün ise çeyrek altın 720, gram altın ise 422 liradan alıcı buldu. Tam altının liste fiyatı ise 2 bin 880 lirada seyretti.
Edirne Kuyumcular Derneği Başkanı İsmail Kalkan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, altın fiyatlarındaki yükselişin ABD ile Çin arasındaki husumetten kaynaklandığını ifade etti. Kalkan, "Altın fiyatlarındaki yükselişin nedeni ABD ve Çin'in birbirine olan husumetinden kaynaklandı. Genel anlamda altının yönü hep yukarı olmuştur, olmaya da devam edecektir. Bu yükseliş devam edecektir. Bu yükseliş bizim işlerimizi olumsuz etkiledi. Hani ucuz olsa da işlerimiz olsa. Elindeki bozduracak olan daha yükselecek diye bozdurmuyor, alacak olan da düşecek diye almıyor derken iki arada kalıyoruz" dedi.
"Gram altının çeyreği revaçta"
Kalkan, bu aralar düğünler için en çok fiyatı 120 lira olan gram çeyrek altının tercih edildiğini söyledi. Kalkan, "Gram altın yakın zamanda 500 lirayı görecek. Şu anda altın satışları dip seviyede. Artık düğünler için bırakın çeyrek ya da gram altını gram altının çeyreğini alıyorlar. Fiyatı 120 lira. Elinde altını olanlara tavsiyem kıymetini bilsinler, altını olan sevinsin" dedi.
Tam altın fiyatı:
Alış - 2.824,19
Satış - 2.880,11
Yarım altın fiyatı:
Alış - 1.422,70
Satış - 1.447,90
Çeyrek altın fiyatı:
Alış - 713,50
Satış - 724,90
Gram altın fiyatı:
Alış - 434,70
Satış - 434,80
ALTIN FİYATLARI UZMAN YORUMLARI!
Altın fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyelerinde seyrederken Uşak Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkan Yardımcısı İnci, yükselişi bir balona benzeterek "Altın paniği hiçbir zaman sevmez" dedi.
Altının fiyatındaki yükseliş hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz haftayı 422 TL'den kapatan gram altın, haftaya 430 TL'den başladı. Tam altın ise 2 bin 800 TL'den başlayarak rekor üstüne rekor kırdı. Uşak Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkan Yardımcısı Tufan İnci, altının bu yükselişini bir balona benzeterek, bir yerde patlayacağını ve fiyatların düşeceğini belirtti. Altının paniği sevmediğini dile getiren İnci," Cuma günü 422 TL'den kapanan altın, Pazartesi günü 429 TL ile açıldı. Tüm zamanlarında rekor seviyesine ulaştı. Tabii altının fiyatının yükselmesi etkenlerinde Amerika ve Çin'in ters düşmesi ve yaptırımlar yapmasından dolayı altın yükseldi. Bu yükselişlerin suni bir yükseliş olduğunu, bir düzeltme yapması gerektiğini, bu düzeltme esnasında insanların paniğe kapılıp altının beklemede kalmasını düşünüyorum. Çünkü altın paniği hiçbir zaman sevmez" dedi.
ALTIN FİYATLARI ARTACAK MI?
Altın fiyatlarının rekor seviyelere ulaşmasının ardından bazı vatandaşlar yatırım yapabilmek için soluğu kuyumcularda aldı, bazı vatandaşlar ise altınlara sadece vitrinlerden bakmakla yetindi.
Son zamanların yükseliş rekorunu kıran altında gram fiyatı 427 TL'ye yükseldi. Altın fiyatlarının her geçen gün artması nedeniyle Kocaeli'de vatandaşlar da yatırım yapmak için erken saatlerde kuyumculara koştu. Farklı alanlara yatırım yapmak isterken altındaki fiyat artışı sonrası altına yatırım yapmak isteyenler kuyumculara gelerek nakitlerini altına dönüştürdü. Kimi vatandaşlar onlarca altın alırken bazı vatandaşlar ise artan fiyatlar karşısında kuyumcu vitrinlerine bakmakla yetindi. Fiyatlardaki artış nedeniyle müşterilerinin olumsuz etkilenmesine çözüm üretmek isteyen kuyumcular ise yarım gram altının ardından şimdi de 0,25 gram altınlar ile tezgahlarını süslemeye başladı.
"Biz esnaf olarak altın fiyatlarında yükseliş bekliyoruz"
Altının yükseliş sebebinin dünyadaki rezervlerin pandemiden dolayı azalması olduğunu belirten 30 yaşındaki kuyumcu Mehmet Mamik, "Bununla birlikte yine pandemiden dolayı bazı ülkelerin ekonomik krize girip, hemen arkasından piyasaya yeni dolar sürmesine de bağlayabiliriz aynı zamanda.
Eskiden ülkemizde dolar veya altın 30 kuruş, 50 kuruş yükseldiğinde veya düştüğünde ekonomik kriz oluyordu. Şu anda dolar veya altın 2 lira, 3 lira gibi yükseldiğinde ülkemizde kriz yok. Bunun en büyük sebebi ise ülkemizin ekonomisinin güçlü olması. Yarım saat önce 425 lira seviyesindeyken 24 ayar has altın, şu anda 428 lira civarında. Biz esnaf olarak altın fiyatlarında yükseliş bekliyoruz. Bence bu yükseliş de pandemi bitene kadar, ilaç bulunana kadar sürecektir diye düşünüyorum. Altını bozdurma konusunda müşterilerin beklemesine gerek yok. Şimdi bu fiyat her zaman 430'larda, 440'larda, 450'lerde kalacak diye bir şey yok. Bence bu fiyat rasyonel bir şişme, geriye doğru da gelebilir. Müşterilerin altınlarını bozdurmasını tavsiye ediyorum. Çünkü bu fiyatlar güzel fiyatlar. Daha öncelerden yatırım yapan vatandaşlarımızın 420'lerden, 410'lardan, bundan 2 hafta önce 390'lardan altın alıyordu. Şu an baktığımız zaman kar var" dedi.