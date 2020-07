Son Dakika Haberi | Altın fiyatları hafta ortasında yükselişte! Canlı altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Eskiden ülkemizde dolar veya altın 30 kuruş, 50 kuruş yükseldiğinde veya düştüğünde ekonomik kriz oluyordu. Şu anda dolar veya altın 2 lira, 3 lira gibi yükseldiğinde ülkemizde kriz yok. Bunun en büyük sebebi ise ülkemizin ekonomisinin güçlü olması. Yarım saat önce 425 lira seviyesindeyken 24 ayar has altın, şu anda 428 lira civarında. Biz esnaf olarak altın fiyatlarında yükseliş bekliyoruz. Bence bu yükseliş de pandemi bitene kadar, ilaç bulunana kadar sürecektir diye düşünüyorum. Altını bozdurma konusunda müşterilerin beklemesine gerek yok. Şimdi bu fiyat her zaman 430'larda, 440'larda, 450'lerde kalacak diye bir şey yok. Bence bu fiyat rasyonel bir şişme, geriye doğru da gelebilir. Müşterilerin altınlarını bozdurmasını tavsiye ediyorum. Çünkü bu fiyatlar güzel fiyatlar. Daha öncelerden yatırım yapan vatandaşlarımızın 420'lerden, 410'lardan, bundan 2 hafta önce 390'lardan altın alıyordu. Şu an baktığımız zaman kar var" dedi.