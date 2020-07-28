Son Dakika Haberi | Emekli bayram ikramiyesi için geri sayım sona erdi: Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

Emekli maaşı ve emekli ikramiyesi kurban bayramı öncesi 12 milyonu aşkın emekli vatandaş tarafından araştırılıyor. Kurban bayram ikramiyesi için geri sayım sona erdi. Emekli bayram ikramiye ödemeleri bayramın birinci gününe kadar tamamlanmış olacak. Peki emekli bayram ikramiyesi hesapları ne zaman yatacak ve ödeme tarihleri hangi gün aralıklarında? İşte, 2020 kurban bayramı öncesi emekli maaşına ek emekli ikramiye ödemeleri hakkında merak edilenler…
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı bayram ikramiye ödemelerinin 17-29 Temmuz tarihleri arasında yapılacağını duyurmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Bu bayramda 6'ncı defa 12,4 milyon emeklimize 1000'er lira bayram ikramiyelerini ödüyoruz." dedi.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA
Kabine Toplantısı sonrası ekonomi gündemine dair önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan bayram ikramiyelerine ilişkin de bilgi vererek, "Bu bayramda 6'ncı defa 12,4 milyon emeklimize 1000'er lira bayram ikramiyelerini ödüyoruz. Bugüne kadar ödediğimiz bayram ikramiyesi tutarı 64,2 milyar liradır." dedi.
Engelli ve yaşlı aylıkları ile evde bakım ücretlerinin de bayram beklenmeden hesaplara yatırıldığını bilgisini veren Recep Tayyip Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Aynı şekilde yükseköğrenim öğrencilerimizin kredi ve burs ödemelerini de bayram öncesi tamamlayacağız. Bu kapsamda 1 milyon 55 bin öğrencimize 603 milyon liranın üzerinde ödeme yapacağız. Hey gidi günler hey. Memurunun maaşını ödeyemeyen kişiler vardı. Bunlar şimdi muhalefette. Hamdolsun bizim böyle bir problemimiz 18 yıldır olmadı. Her şey tıkır tıkır işledi."
KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, yaklaşık 12 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin 17-29 Temmuz arasında ödeneceğini açıkladı. Bakan Selçuk, şunları kaydetti:"Yaklaşık 12 milyon emeklimizin Kurban Bayramı ikramiyeleri 17-29 Temmuz tarihlerinde ödenecek. Zamlı temmuz aylıklarıyla Kurban Bayramı ikramiyelerinin, SSK'lı emeklilerimiz için 17-26 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.' dedi.
İkramiyeler Bağkur'lu emekliler için 25-28 Temmuz tarihleri arasında aylık ödeme günlerinde hesaplara yatırılacak.
Emekli Sandığı kapsamında olan vatandaşlarımızın ağustos ayına ilişkin aylıkları, Kurban Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle temmuz aylık farkı, ağustos aylıkları ve Kurban Bayramı ikramiyeleriyle ödenecek. Bu kapsamda Ziraat Bankasından her ayın 1. ve 2. gününde aylıklarını alanlara 28 Temmuz'da, 3. 4. ve 5. gününde aylıklarını alanlar da 29 Temmuz'da ödemeler gerçekleştirilecek. Aylıklarını diğer bankalardan alan emeklilerimize ise 28 Temmuz'da ödeme yapılacak.