SunExpress, uçak içi ikram servisini yeniledi

SunExpress, yolcularının gönül rahatlığıyla seyahat edebilmeleri için uçak içi ikramlarını yeni standardına göre uyarladı.

SunExpress'in açıklamasına göre, haziranda yurt içi ve yurt dışı uçuşlarına yeniden başlayan şirket, seferlerini her ay artırarak ve yeni seyahat standardını sürekli olarak güncelleyerek misafirlerini ağırlıyor.

SunExpress, bu doğrultuda uçak içi ikram servisini, küresel salgının getirdiği yeni düzenlemeleri dikkate alarak tekrar güncelledi.

Yaz aylarında uluslararası uçuşlarda sunulan SunCafe menüsünde tas kebabı, tavuklu sandviç, vegan lazanya veya vejeteryan noodle gibi sıcak yemeklerin yanı sıra çeşitli tatlı ve tuzlu atıştırmalıklar ile sıcak ve soğuk içecekler bulunuyor. Otoriteler tarafından getirilen kısıtlamalara bağlı olarak, SunExpress iç hat uçuşlarında yemek servisi sunmuyor.

Temas yoluyla oluşabilecek enfeksiyon riskini en aza indirmek için koltuk ceplerinde bulunan basılı menü kartlarını ve dergilerini de uygulamadan kaldıran SunExpress, yolcularına bu bilgileri yeni kabin içi eğlence sistemi (IFE) aracılığıyla dijital ortamda sunuyor. Yolcular kendi akıllı telefonlarından ya da tabletlerinden sisteme bağlanarak istedikleri yemeği sipariş edebiliyor.

"SALGINA KARŞI TÜM ÖNLEMLER ALINIYOR"

Misafirlerinin ve uçuş ekibinin sağlığını ve emniyetini her zaman ön planda tutan şirket, uçak içinde yolcularına güvenli ve hijyenik bir ortam sağlamak adına ulusal ve uluslararası otoritelerle iş birliği içinde bütün önlemleri alıyor.

SunExpress, uçakların düzenli olarak dezenfekte edilmesinin yanı sıra, maske takma zorunluğuna ek olarak, modern ve verimli Boeing 737 filosundaki tüm lavaboları dezenfektanlarla donatıp, bütün misafirlerine uçağa biniş sırasında dezenfektan mendil dağıtıyor.

Uçuş öncesinde, sırasında ve sonrasında temas noktalarını azaltmak amacıyla kabine sadece dizüstü bilgisayar çantaları, küçük el çantaları ve bebek ürünleri gibi temel kişisel eşyalar kabul ediliyor. Kabin bagajı, el arabaları ve büyük sırt çantası gibi diğer her türlü eşyalar check-in işlemi sırasında bagaja veriliyor.

SunExpress misafirleri, mümkün olan maksimum hijyeni sağlamak için önceden paketlenmiş yemek alternatiflerini içeren SunCafe Menüsü'ne SunExpress internet sitesinden veya yolculukları sırasında Uçak İçi Eğlence Sistemi'nden ulaşabiliyor.

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