Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz

Kurban Bayramı tatili süresince Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki köprü ve otoyollardan geçişler ile belediyelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinin ücretsiz olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, bayram tatili nedeniyle 30 Temmuz Perşembe günü saat 00.00'dan (çarşamba gününü perşembe gününe bağlayan gece) başlayarak 4 Ağustos Salı günü saat 07.00'a kadar, yapişlet- devret projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu'ndaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişlerde ücret alınmayacak. Aynı kararla, 31 Temmuz Cuma günü saat 00.00'dan 3 Ağustos Pazartesi günü saat 24.00'a kadar, Başkentray ve Marmaray seferleri ile belediyelerin toplu taşıma hizmetleri de ücretsiz olacak.