BDDK TL’ye erişimin kapısını açtı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), dövizdeki manipülatif saldırıları önlemek amacıyla yabancılara getirdiği TL'ye erişimi sınırlayan düzenlemelerde, normalleşme adımları kapsamında esneklik getirdi. Dün alınan kararla Yabancı Merkezi Saklama Kuruluşları (YMSK) ve Uluslararası Kalkınma Bankalarına (UKB) hem BIST FX swap piyasasında hem de Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ile TL alım yönlü swap imkanı sağlandı. Alınan bu kararla özellikle Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile Uluslararası Finans Kurumu (IFC) gibi uluslararası kalkınma bankalarına yurt içi TL borçlanma imkânı getirilmiş oldu. Uluslararası Kalkanma Bankaları da TL bacaklı işlemlerde yüzde 1 özkaynak sınırlamasından muaf tutulmuş oldu. Karara göre, YMSK için getirilen muafiyete ilave olarak, yalnızca yurt içi ya da yurtdışı TL menkul kıymet takası faaliyetiyle sınırlı olmak kaydıyla, tezgah üstü piyasada hesap operatörü olarak bildirilen yurt içi banka ile veya BIST FX swap piyasasında vadede TL alım yönündeki swap işlemlerinin ve YMSK'ların yalnızca yurt içi ve yurt dışı yerleşiklerce ihraç edilen TL menkul kıymet takası faaliyetiyle sınırlı olmak taahhüdü ile yabancı yerleşik sahipliğindeki TL hesaba yapacağı kısa vadeli fonlama işlemlerinin TL'ye erişim kısıtlamalarından muaf tutulmasına karar verildi. Uluslararası Kalkınma Bankaları da yurt içi piyasalara yatırım yapma ve Türk şirketlerine kredi kullandırma kaydıyla TL'ye erişim kısıtlamalarından muaf tutuldu.