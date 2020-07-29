Butik bayram

Küresel salgın Kovid- 19 nedeniyle uzun süre evde kalan yerli turist, hem yeni normalleşme hem de bayramın son tatil fırsatı olarak görülmesinin etkisiyle sahillere akın etti. Bu bayram pandemi nedeniyle daha çok butik tatili tercih eden yerli turist, villa, müstakil ev, apart daireler başta olmak üzere, butik oteller ve yatlara ilgi gösterdi. 10 Ağustos'a kadar söz konusu yerlerin yüzde 100 dolduğunu belirten turizmciler, böyle ilgiyi ilk kez gördüklerini aktarıyor. Açık otellere de bayramın etkisiyle talebin arttığını anlatan turizmciler, bayram döneminde otellerin doluluklarının yüzde 60'ları bulacağını kaydediyor.

EGE BÖLGESİ ÖNE ÇIKTI



Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, turizmde bayram yoğunluğunun hissedildiğini belirterek, "Özellikle Kaş, Kalkan, Adrasan, Bozburun, Çeşme, Datça, Fethiye, Bodrum, Marmaris'te kiralık villa ve butik otellerin dolulukları yüzde 100'leri buldu. Yat kiralamalarına da yoğun bir ilgi var. Özel ve butik yapılabilecek bütün seçenekler bu bayramda öne çıkıyor" dedi. Ege ve Akdeniz'deki, büyük otellerin yüzde 35-40'ının açık olduğunu anlatan Bağlıkaya, "Bu otellerin de bayramda dolulukları yüzde 60'ları bulacak. Bayram tatilinde Ege'ye olan talep daha yoğun" ifadelerini kullandı. Kovid-19'un tatil alışkanlıklarını nasıl etkilediğine dair de bir araştırma yaptıklarını anlatan Bağlıkaya, "GENAR'ın 4 bin kişi üzerinde yaptığı araştırmaya göre, insanlar fiyattan ziyade hijyen ve güvenliğe önem vermeye başladı. Türkiye genelinde tatile gidenlerin yüzde 56'sını İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Mersin'dekiler oluşturuyor" dedi.

% 65'I 'DENiZ TATiLi' DiYOR



Tatile gitmeyi planlayanların yüzde 95'inin yurtiçinde tatil yaptığını dile getiren Bağlıkaya, tatile gidenlerin yüzde 65'inin deniz tatilini tercih ettiğini vurguladı. Bağlıkaya, "Yüzde 15'i memleketine gidiyor. Yüzde 5'i kültür turu, yüzde 5'i doğa turizmini tercih ediyor" diye konuştu.

SON TATİL FIRSATI



Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, "Ege, Akdeniz, Kapadokya ve Pamukkale'deki açık otellerimizde bayram hareketi oluşacak. Özel okulların 15 Ağustos'ta açılmasının da etkisiyle vatandaşlar bayramı son tatil fırsatı olarak görüyor" dedi. Otellerin pandemiye karşı tüm önlemlerini aldığını belirten Çorabatır, "Sertifika için çok ciddi emek verdik. Vatandaşlarımız da bayramda sosyal mesafe gibi kurallara dikkat ederse çok güzel bir bayram yaşarız" ifadelerini kullandı.



KOYLAR TIKLIM TIKLIM DOLU



Yat Turizm Derneği Başkanı ve Begüm Yatçılık'ın sahibi Begüm Doğulu, yatlara şimdiye kadar hiç görmedikleri bir ilginin oluştuğunu söyledi. Doğulu, "Şu an koylar tıklım tıklım dolu. Yatlar yanaştığında ipini bağlayacak kaya bulamıyor. Böyle bir taleple ilk kez karşı karşıya kaldık" dedi. "Boş yat bulmak neredeyse imkânsız" diyen Doğulu, en alttan en üst segmente kadar bütün yatlara çok yüksek talebin oluştuğunu kaydetti. Yat ve teknelerin günlük 4 bin TL'den başlayıp 28 bin TL'ye kadar çıktığını aktaran Doğulu, "Ortalama 1 haftalık tutuyorlar. Koyları gezip limana yanaşıyorlar. Yatlarda kamara sayısına göre kişi konaklaması oluyor" şeklinde konuştu.



ORTALAMA 5 GECE TERCİH EDİLİYOR



Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, bayram için güçlü bir talep oluştuğunu aktardı. Vardar, "Turlar ortalama 5 gecelik satılıyor. Asos'tan Erdek'e kadar açık olan otellerin hepsi dolacak. En büyük talebi Bodrum görüyor. Bunu Çeşme ve Kemer takip ediyor" dedi. Erken rezervasyon fiyatlarıyla pazarlama yaptıklarını anlatan Vardar, "Bayram döneminde otellerin fiyatları artardı ancak bu yıl öyle bir hareket yok, fiyatlar cazibesini koruyor" ifadelerini kullandı.



300 TL'DEN BAŞLIYOR 3 BİNE KADAR ÇIKIYOR



Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Üyesi ve Villaapart. com'un Genel Müdürü Yeliz Patıroğlu, bu sene villalara çok yoğun bir talebin oluştuğunu belirterek, "15 Temmuz'dan beri villa ve apartların yüzde 90'ı dolu. Bu bayram döneminde yüzde 100 olacak. Yoğunluk 10 Ağustos'a kadar devam ediyor. Sonrasında yüzde 60'lara düşüyor" dedi. Bayram dönemi için ortalama 6 gün kiralama yapıldığı bilgisini veren Patıroğlu, "Apart dairelerin günlük kirası 300 ila 600 TL arasında değişiyor. Villalar ise büyüklüğü, konumu ve havuza göre 1.000 ila 3.000 TL arasında" şeklinde konuştu. Yerli turistin en çok Kaş ve Kalkan'daki villaları tercih ettiğini anlatan Patıroğlu, bunu Fethiye, Bodrum ve Belek'in takip ettiğini kaydetti.