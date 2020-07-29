Kuzey Marmara Otoyolu geçici olarak açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kurban Bayramı tatili nedeni ile yola çıkacak İstanbullulara Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli Sevindikli Kavşağı ile TEM İzmit Doğu Kavşağı arasının geçici olarak hizmete açılacağı müjdesini verdi. Kuzey Marmara Otoyolu Projesi Kurtköy-Akyazı Kesimi Kesim-5 Kocaeli Sevindikli Kavşağı ile Kesim-6 İzmit Doğu Kavşağı arasını trafiğe açacaklarını açıklayan Karaismailoğlu, İstanbul yönünden Kuzey Marmara Otoyolunu kullanarak gelen araçların Çayırköy mevkiinde İzmit'in kuzeyine ve İzmit-Kandıra devlet yoluna, mevcut TEM otoyolunun Kandıra ve Doğu İzmit Kavşakları arasında TEM İstanbul-Ankara otoyoluna bağlanabileceğini aktardı. Karaismailoğlu, bu yol ile İstanbul ile Kocaeli arasında yüksek trafik hacmine maruz kalan TEM Otoyolu ve D-100 Karayoluna alternatif, hızlı ve güvenli yeni bir ulaşım koridorunun açılmış olacağını vurguladı.