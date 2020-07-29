Mevsimlik fındık işçileri pandemi dolayısıyla sağlık kontrollerinden geçirildi

Fındık hasadına sayılı günler kala mevsimlik işçiler Akyazı ilçesine gelmeye başladı. İlçeye gelen işçiler, pandemi dolayısıyla ilk önce gerekli sağlık kontrollerinden geçirildi. Bölgeye gelen işçilerin kimlik bilgilerinin kolluk kuvvetleri ile paylaşılmasının ardından ise, işçiler Durmuşlar Mahallesi Muhtarı Bekir Durmuş tarafından kendileri için hazırlanan konaklama yerine gitti. Mevsimlik işçiler, muhtarın ilgisinden memnun kaldıklarını ifade ederek teşekkür etti. Muhtar Durmuş ise, ekmek parası için binlerce kilometre yol katederek mahallelerine gelen misafirleri en iyi şekilde ağırlayacaklarını belirterek, "Ekmeği için, çoluk çocuğunun rızkını kazanmak için binlerce kilometre yol katederek gelen işçilerimiz başımızın tacıdır. Üstümüze düşeni yapmak bizim görevimizdir" dedi.