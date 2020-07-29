Oruç Reis, açığa demirledi

Doğu Akdeniz'de, sismik araştırma faaliyetinde bulunmak için görev bekleyen Oruç Reis gemisi, 2 haftadır süren Akdeniz açıklarındaki bekleyişine devam ediyor. Önceki gece Antalya Gümrük Müdürlüğü Limanı'na demirleyerek ikmal yapan Oruç Reis, tekrar Antalya açıklarına çıktı. Oruç Reis gemisi, Doğa Akdeniz'de yeni bir sismik araştırma faaliyeti için görev beklemeyi sürdürüyor.

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