Rus turistlerin favori ülkesi yine Türkiye oldu!

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) nedeniyle birçok ülke hava trafiğini kapatırken, Rusya ve Türkiye vaka sayılarındaki gerileme sonucu 1 Ağustos itibarıyla karşılıklı olarak uçuşların başlaması konusunda anlaşmaya vardı. Anlaşma sonrasında Rusya'da faaliyet gösteren birçok tur operatörü Türkiye'de tatil için rezervasyon aldı. Rusların Türkiye'de tatil yapmak için uzun süredir beklediği kararın açıklanması ile Rusya'da iç turizmin bundan etkilenip etkilenmeyeceği ile ilgili tartışmalar da başladı.