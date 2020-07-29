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Rus turistlerin favori ülkesi yine oldu!

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) nedeniyle birçok ülke hava trafiğini kapatırken, ve vaka sayılarındaki gerileme sonucu 1 Ağustos itibarıyla karşılıklı olarak uçuşların başlaması konusunda anlaşmaya vardı. Anlaşma sonrasında Rusya'da faaliyet gösteren birçok tur operatörü Türkiye'de tatil için rezervasyon aldı. Rusların Türkiye'de tatil yapmak için uzun süredir beklediği kararın açıklanması ile Rusya'da iç turizmin bundan etkilenip etkilenmeyeceği ile ilgili tartışmalar da başladı.

İHA
Giriş Tarihi: 29.7.2020 13:28 ABONE OL
Rus turistlerin favori ülkesi yine Türkiye oldu!
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Rus turistlerin favori ülkesi yine Türkiye oldu!
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