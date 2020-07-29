Son dakika | Merkez Bankası Başkanı Uysal yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı

Son dakika haberi... Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, bu yılın üçüncü enflasyon raporunun tanıtımı amacıyla düzenlenen toplantıda sunum yaptı. Murat Uysal enflasyon tahminlerini açıkladı. Uysal, "Enflasyonun yıl sonunda yüzde 8,9 olarak gerçekleşeceği, 2021 sonunda yüzde 6,2 olacağı tahmin edilmektedir." dedi.

TCMB Başkanı Uysal:, "Marttan itibaren uygulamaya aldığımız destekleyici likidite adımlarını normalleşmeye göre aşamalı şekilde gözden geçirebiliriz." ifadelerini kullandı.

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