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yatırımcılar için cazibe merkezi olmaya devam edecek’

Bakan Albayrak: 2017’de iş yapma kolaylığı endeksinde 190 ülke arasında 60. sıradayken bugün 33. sırada... Türkiye yatırımcılar için cazibe merkezi olmaya devam edecek

Giriş Tarihi: 29.7.2020 ABONE OL
‘Türkiye yatırımcılar için cazibe merkezi olmaya devam edecek’

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından ekonomiye yönelik önemli bir mesaj paylaştı. Albayrak 2017'de iş yapma kolaylığı endeksinde Türkiye'nin 3 senede 27 basamak yükseldiğini belirterek, "Türkiye yatırımcılar için cazibe merkezi olmaya devam edecek" ifadelerini kullandı. Albayrak, yaptığı paylaşımda, bir girişimcinin iş yeri açma süresinde Türkiye'nin, pek çok gelişmiş ülkeye göre önemli bir mesafe katettiğini belirterek "2017'de iş yapma kolaylığı endeksinde Türkiye, 190 ülke arasında 60. sıradayken bugün 33. sırada. Türkiye yatırımcılar için cazibe merkezi olmaya devam edecek!" dedi.

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‘Türkiye yatırımcılar için cazibe merkezi olmaya devam edecek’
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