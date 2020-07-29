Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından ekonomiye yönelik önemli bir mesaj paylaştı. Albayrak 2017'de iş yapma kolaylığı endeksinde Türkiye'nin 3 senede 27 basamak yükseldiğini belirterek, "Türkiye yatırımcılar için cazibe merkezi olmaya devam edecek" ifadelerini kullandı. Albayrak, yaptığı paylaşımda, bir girişimcinin iş yeri açma süresinde Türkiye'nin, pek çok gelişmiş ülkeye göre önemli bir mesafe katettiğini belirterek "2017'de iş yapma kolaylığı endeksinde Türkiye, 190 ülke arasında 60. sıradayken bugün 33. sırada. Türkiye yatırımcılar için cazibe merkezi olmaya devam edecek!" dedi.