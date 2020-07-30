Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED) ödemelerini kurban bayramı nedeniyle 3 gün öne çekti. Dün itibarıyla 131 bin çocuğa 138 milyon lira ödeme yapıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Çocukların aileleri ile birlikte bayram sevincini yaşaması ve ailelerin ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti ödemelerini öne çektik" dedi.Bu yıl Kurban Bayramı'nın 31 Temmuz-3 Ağustos tarihlerine denk gelmesi nedeniyle SED hizmeti kapsamında il müdürlüklerince 2020 yılı ağustos ayı için gerçekleştirilecek ödemelerin dün yapıldığını belirten Selçuk, şunları kaydetti: "Bayram öncesi SED hizmetinden yararlanan 131 bin çocuğumuz için 138 milyon lira ödeme yapacağız. SED ile çocuklarımızı aile yanında destekleyerek aile bütünlüğünü koruyor ve çocuklarımızın üstün yararını gözetiyoruz. Ödemeler tüm çocuklar ve aileleri için hayırlı olmasını diliyorum."