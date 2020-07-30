Esnaf bayram edecek

Kurban Bayramı öncesi alışveriş yükselişe geçti. Koronavirüs tedirginliği ve sosyal mesafe tedbirleri gereği kurban pazarlarına gitmek istemeyen vatandaş, marketlerin kurban kolilerine yöneldi. Talep geçen yıla göre yüzde 15-20 oranında arttı. Vatandaş kurban alırken küçükbaş hayvanı tercih etti. Alışveriş merkezlerinde mağazalar bayram alışverişleri için yüzde 70'e varan indirim yaparken züccaciye alışverişleri de hızlandı. Derin dondurucular, kıyma makineleri, düdüklü tencere, bıçak ve tencere satışları yüzde 15 oranında arttı. Bayramı tatil fırsatı olarak değerlendirmek isteyenler ise en çok mayo, terlik, şort, şapka ve gözlük satın aldı.



MAĞAZADA % 70 İNDİRİM

AVM'lerde pandeminden dolayı 3 aylık satış kayıplarını kapatmak isteyen hazır giyim markaları sezon indirimlerinin üzerine bayram indirimlerini de ekleyince indirim oranları yüzde 70'lere dayandı. Teknolojik ürünlerde tek üründe 300 liralık indirimlerin yanı sıra ikinci ürüne yüzde 15-30 arası değişen indirimler var. AVM'lerde ise bayrama özel indirim panayırları kuruldu. Bayramda tatil yapacaklar ise plaj ürünlerine talep gösterdi. Penti Giyim CEO'su Mert Karaibrahimoğlu, "Tatil sezonu olması ile birlikte ağırlıklı plaj ürün grupları olan mayo, bikini, plaj giyim ve yaz aksesuarları ağırlıklı olarak tercih edilirken, fonksiyonel iç giyim ürünleri ile ev giyim ürünleri ağırlıklı olarak pay alıyor. İç giyim ve ev giyim kategorilerinde bu yaz yüzde 30'lara ulaşan bir ciro artışı yakaladık. İnternet satışları ise tatil sezonu ile birlikte performansını yüzde 700'lerinde üzerine çıkardı" ifadelerini kullandı.

Züccaciyeciler Derneği Başkanı Mesut Öksüz ise Kurban Bayramı döneminde bıçak, kesme tahtası, tava, tencere, kıyma makinesi, tartı gibi belirli ürün gruplarının satışlarının da arttığını, özellikle pişirme grupları, kesici aletler, saklama/ taşıma kapları, kıyma makinesi gibi ürünlerin satışlarında yüzde 15-20 artış meydana geldiğini söyledi. Öksüz, "Pandemiden çıkış, evlilik sezonu ve Kurban Bayramı birleşince satışlar iyice arttı" ifadelerini kullandı. İnternet alışverişlerinde de bu ürün gruplarındaki satış gözle görülür biçimde arttı. Trendyol'un verilerine göre kıyma çekme makinelerinin satışı geçen yıla göre yüzde 268 artış gösterdi. Aynı dönemde tava ve tencerelere yüzde 128, sofra grubunun önemli ürünlerinden yemek takımlarına yüzde 260 daha fazla talep geldi. Derin dondurucuların satışları ise yüzde 169 arttı.

Sosyal mesafe kurallarına uymak isteyen vatandaş hayvan pazarları yerine marketlerin hazırladıkları kurban paketlerine yöneldi. Kurban paketlerine talep geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10-15 arasında artış gösterdi. Bayrama özel ekstra indirim yapanlar da oldu. CarrefourSa, kurban paketini bayramın dördüncü günü almak isteyenler için 1.790 lira olan hisse paketini 1.690 liraya indirdi. Kurbanlık alımlarında ise vatandaş ağırlıklı olarak küçükbaş hayvanı tercih etti. Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR) Başkanı Tarık Tezel, "Tarım Bakanlığı verilerine göre, kurbanlık hayvan varlığımız 3.6 milyon küçükbaş ve 1.2 milyon büyükbaş. Geçmiş yıllara bakacak olursak vatandaşımızın kurbanlık olarak küçükbaş hayvanı tercih ettiğini görüyoruz" dedi.



PTT KARGO DA İNDİRİM YAPTI

PTT, bayrama özel kampanya kapsamında, 24-30 Temmuz arasında gerçekleştirilecek APS Kurye ve posta gönderilerinde yüzde 25 indirim uygulayacak. Türkiye'nin milli pazar yeri platformu ePttAVM. com ise Kurban Bayramı boyunca soğutma sistemlerinden, derin donduruculara, süpermarket ürünlerinden kıyma makinelerine, kişisel bakım ürünlerinden kıyafetlere kadar birçok farklı ihtiyaç ve tarza hitap eden seçili ürünleri indirimli fiyatlarla satışa çıkaracak.



KOLONYA SATIŞLARI DA HIZ KESMEDİ

Korona sürecinde dezenfektanlara olan talep nedeniyle satışları tavan yapan kolonyada da satışlar hız kaybetmiyor. Eyüp Sabri Tuncer Yönetim Kurulu Başkanı Engin Tuncer, "Pandemide mağaza satışlarımız 5 kat arttı, mağaza önü kuyruklar oluştu. İnternet satışlarımızda ise 7 kat artış oldu. Bayram alışverişleri kapsamında en çok kolonya, sıvı sabun ve dezenfektan ürünlerimiz satıldı" dedi. Kurban Bayramı öncesi kolonya satışlarında artış olduğunu söyleyen Marmara Kolonya ve Marmara Barber Kolonya markalarının üreticisi Senso Kozmetik'in Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Yorgun ise, artan hammadde fiyatlarına rağmen fiyat arttırmayacaklarını açıkladı.

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