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Bakan Selçuk duyurdu: 1 ay daha uzatıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: Normalleşme sürecinde istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanımız ile çalışan ve işverenlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Fesih Kısıtı, Nakdi Ücret Desteği ve mevcut faydalananlar için 'ni 1 ay süreyle uzatıyoruz.

Giriş Tarihi: 31.7.2020 00:11 Son Güncelleme: 31.7.2020 00:52 ABONE OL
Bakan Selçuk duyurdu: 1 ay daha uzatıldı

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Fesih Kısıtı, Nakdi Ücret Desteği ve mevcut faydalananlar için Kısa Çalışma Ödeneği'ni 1 ay süreyle uzatıyoruz" dedi.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Normalleşme sürecinde istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanımız ile çalışan ve işverenlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Fesih Kısıtı, Nakdi Ücret Desteği ve mevcut faydalananlar için Kısa Çalışma Ödeneği'ni 1 ay süreyle uzatıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Bakan Selçuk duyurdu: 1 ay daha uzatıldı
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