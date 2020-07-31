ABD ekonomisinde devasa küçülme: %32.9

ABD ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde 1940'lardan bu yana en keskin daralmasını yaşadı. Ülke ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 32.9 küçüldü. Kovid-19 salgınının etkisiyle gelen veriye ilişkin piyasa beklentisi, yüzde 34.1 düzeyindeydi. Ülke ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde de yüzde 5'lik küçülme kaydetmişti. Ayrıca ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, geçen hafta 1 milyon 434 bine yükseldi. Dün bir diğer büyük daralma da Almanya'dan geldi. Alman ekonomisi salgınının etkisiyle bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 10.1 küçüldü. Bu rakam 1970 yılından bu yana bir çeyrekte yaşanan en sert düşüş.