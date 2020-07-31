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sonrası çöküş! İspanyol ekonomisinde tarihi küçülme

Avrupa ülkeleri corona virüsün yarattığı ekonomik kriz sonrası peş peşe küçüldüklerini açıklıyor. Avrupa'nın önemli ülkelerinden 'nın ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 18,5 daraldı. Bu, ülke ekonomisinde 1970 yılından bu yana görülen en büyük "düşüş" olarak kayıtlara geçti

AA
Giriş Tarihi: 31.7.2020 11:55 Son Güncelleme: 31.7.2020 11:56 ABONE OL
Corona virüs sonrası çöküş! İspanyol ekonomisinde tarihi küçülme

İspanya ekonomisi bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 18,5 küçülerek, tarihi bir daralma kaydetti. İspanya Ulusal İstatistik Enstitüsü (INE), 2. çeyrek öncü büyüme verilerini açıkladı.

Buna göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından ekonomisi en fazla zarar gören ülkelerin başında gelen İspanya, ilk çeyrekteki yüzde 5,2'lik küçülmenin ardından ikinci çeyrekte de yüzde yüzde 18,5 küçüldü. İspanya ekonomisi ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre kıyaslandığında ise yüzde 22,1 daraldı.

Ülke ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğinde çeyrek bazda yüzde 16,6 ve yıllık bazda da yüzde 19,7 küçülmesi bekleniyordu. Böylece ülke ekonomisi beklentilerin de üstünde daralırken, açıklanan rakamlar İspanyol ekonomisinde 1970 yılından bu yana kaydedilen en büyük "düşüş" olarak tarihe geçti.

Ülkede, hane başına tüketim yüzde 21,2, sermaye birikimi ise yüzde 21,9 azaldı.

İSPANYOL BASINI "EKONOMİDE TARİHİ ÇÖKÜŞ" BAŞLIKLARI ATTI

Öte yandan, İspanyol basını, verilerin açıklanmasının ardından "ekonomide tarihi çöküş" başlıklarını attı.

Ülkede işsizlik oranı da son olarak yüzde 15,6 olarak açıklanırken, Kovid-19 krizinin büyümesi halinde yıl sonunda bu oranın yüzde 23,6'ya kadar çıkması tahmin ediliyor.

Avrupa Birliği'nin (AB) Kovid-19'un ekonomideki etkilerini hafifletmek için kabul ettiği kurtarma paketinden, İtalya'nın ardından en fazla yardımı vereceği ülke olan İspanya'nın, toplamda 140 milyar avro alması bekleniyor.

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Corona virüs sonrası çöküş! İspanyol ekonomisinde tarihi küçülme
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