Emeklilerin 11 milyarlık ikramiyesi ödendi

Emekliler çifte bayram yaşadı, hem zamlı maaş hem de bayram ikramiyesi aldılar. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kurban Bayramı öncesinde emeklilere 11 milyar lira bayram ikramiyesi ödendiğini söyledi. Selçuk, genel sağlık sigortası ile emekli vatandaşların kaliteli ve sürdürülebilir sağlık hizmetine erişmesini sağladıklarını bildirdi. Sosyal Güvenlik Kurumu'nca (SGK) emeklilik başvurularının elektronik ortamda alındığını ve hızlıca sonuçlandırıldığını vurgulayan Selçuk, "2002'de emeklilik işlemleri için 11 ayrı belge istenirken, 2020'de sadece elektronik başvuru ile işlemleri tamamlıyoruz. Aylık bağlama süresi de 2002'de 3 ayı geçerken 2020'de 13 güne indi" dedi.Selçuk, emeklilere yapılan promosyon ödemelerinin de hesaplara yatırıldığını ifade ederek, "Bu kapsamda aylığı bin 500 lira olan emeklilerimiz 500 lira, bin 500- 2 bin 500 lira arasındakiler 625 lira ve 2 bin 500 lira üzerindeki emekli aylığı bulunanlar da 750 lira promosyon alma imkanına kavuştu" diye konuştu.