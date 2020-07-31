Yeme içme sektöründe KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı. Bilindiği üzere salgından en çok etkilenen sektörlerden bir tanesi de yeme içme sektörü oluyor. Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte KDV indirimi nedir? Yeme içme sektöründe KDV indirimi ne anlama geliyor?
KDV İNDİRİMİ NEDİR?
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dün gece twitter hesabından yaptığı açıklamada, bayram öncesinde başta esnaf olmak üzere tüm vatandaşlara müjdesi olduğunu, pek çok faaliyet ve hizmette yıl sonuna kadar vergi indirimine gidildiğini bildirmişti. Bugün Resmi Gazete'de de yayımlanan kararla birlikte KDV indirimlerinin uygulandığı sektörlerden birisi de yeme-içme hizmetleri oldu. Söz konusu işletmelerde KDV oranı 2020 sonuna kadar yüzde 8'den yüzde 1'e düşürüldü.
Yeme içme sektöründe KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi sevinçle karşılandı. Salgından en çok etkilenen sektörler arasında yer aldıkları belirten sektör temsilcileri, sektöre "can suyu" olarak nitelendikleri kararla birlikte fiyatlarda da indirime gideceklerini bildirdi.
"RESTORANLARDA FİYATLAR DÜŞECEK, CİROLAR ARTACAK"
Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kararın sektöre hayırlı olmasını diledi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının en çok etkilenen sektörlerin başında geldiklerini dile getiren Bingöl, "Bu iyileşme sektörümüz için can suyu niteliği taşıyor." dedi.
Yıllardır gerek medya aracılığıyla yaptıkları açıklamalarda, gerekse ilgili makamlarla gerçekleştirdikleri görüşmelerde yüzde 1 KDV ile aldıkları eti yüzde 8 oranla sattıklarını dile getirdiklerini anlatan Ramazan Bingöl, bu konunun yıl sonuna kadar çözüme kavuştuğunu söyledi.
Bingöl, restoranlarda KDV indirimiyle yüzde 7'lik indirim uygulayacaklarını kaydederek, "Bu indirimimiz sayesinde cirolarımızda yüzde 20-30 aralığında artış bekliyoruz. İki milyon insanın istihdam edildiği, yıllık yaklaşık 140 milyar liralık bir hacme ulaşan sektörümüze bu zorlu süreçte son derece önemli bir destek sağlandı." dedi.
Ramazan Bingöl, söz konusu destek nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a teşekkür etti.