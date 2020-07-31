Yeme içme sektöründe KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı. Bilindiği üzere salgından en çok etkilenen sektörlerden bir tanesi de yeme içme sektörü oluyor. Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte KDV indirimi nedir? Yeme içme sektöründe KDV indirimi ne anlama geliyor?

KDV İNDİRİMİ NEDİR?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dün gece twitter hesabından yaptığı açıklamada, bayram öncesinde başta esnaf olmak üzere tüm vatandaşlara müjdesi olduğunu, pek çok faaliyet ve hizmette yıl sonuna kadar vergi indirimine gidildiğini bildirmişti. Bugün Resmi Gazete'de de yayımlanan kararla birlikte KDV indirimlerinin uygulandığı sektörlerden birisi de yeme-içme hizmetleri oldu. Söz konusu işletmelerde KDV oranı 2020 sonuna kadar yüzde 8'den yüzde 1'e düşürüldü.