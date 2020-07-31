Mutfakta ortak paylaşım dönemi

Kovid-19 iş yapış biçimlerini değiştirmeye devam ediyor. Pandemi döneminde ortaya çıkan 'hayalet mutfak' tanımlaması Türkiye'de de kullanılmaya başlıyor. Tinkon Group CEO'su Atilla Bingöl yeni yatırımlarıyla bu inovasyonu ülkemizde de uygulayacaklarını söyledi. Paket gıda dağıtım endüstrisinde pazarın gelecek yıl 35 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. Tinkon Group CEO'su Atilla Bingöl, yeni yatırımları olan Xkitchen.co ile hayalet mutfağı Türkiye'ye getiriyor ve kısa zamanda da yurtdışına açılmayı hedefliyor. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Bingöl, "Hayalet mutfaklarda mutfaklar farklı işletme ve kişilerce paylaşılır. Restoran zincirleri veya işletmeler tek başına kira, lojistik, bina masraflarına girmeden, başka restoranlar ile bir çatıyı paylaşır" dedi.