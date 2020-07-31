Son dakika haberi | KDV indirimi büyük sevinçle karşılandı! Milyonlara can suyu olacak...

KOBİ VE ESNAFLARA KATKI YAPACAK

İstanbul Tüccarlar Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İlker Önel, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan yeni vergi indirimlerine ilişkin, "Bu karar, bizim gibi KOBİ'ler ve esnafın yıl sonuna kadar nefes almasına katkı yapacaktır." değerledirmesinde bulundu.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen ekonomik faaliyetlerin hızla normalleşmeye dönmesine katkı sağlanması amacıyla bazı hizmetlerde geçici olarak yıl sonuna kadar vergi indirimleri uygulanacak.