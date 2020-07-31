TOKİ sosyal konutlarında hak sahipleri belirlendi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı'nın "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi"nin kura çekimleri tamamlanarak, hak sahipleri belirlendi. Hazine ve Maliye Bakanlığı desteğiyle yatay mimari anlayışı doğrultusunda TOKİ tarafından inşa edilecek "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi"nin kura çekimleri 24 Şubat-29 Temmuz'da yapıldı. Tamamlanan kura çekimiyle 207 proje kapsamında yapılacak 89 bin 624 konutun hak sahipleri belirlendi. Başvuru sayısının konut sayısından az olduğu diğer projelerde ise vatandaşlar kuraya girmeden hak sahibi oldu.Projede kapsamında şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimlerine ve en az yüzde 40 engeli bulunan vatandaşlara özel kontenjan ayrıldı. Proje ile 100 bin dar gelirli aile, kira öder gibi yüzde 10 peşinat, 240 ay vade ve aylık 894 liradan başlayan sabit taksitlerle ev sahibi olacak. Konutlar, yatay mimari anlayışıyla 2+1 brüt 75 ve 85, 3+1 brüt 100 metrekare şeklinde inşa edilecek. Türkiye genelindeki proje kapsamında, vatandaşların konut finansmanının sağlanması için hem kamu hem de katılım bankaları hizmet verecek.