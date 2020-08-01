Avrupa Birliği’nde rekor küçülme

Avrupa Birliği (AB) ekonomisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 11.9 küçüldü. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre 19 üyeli Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2020'nin ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 12.1 azaldı. GSYH, ikinci çeyrekte birinci çeyreğe kıyasla İspanya'da yüzde 18.5, Fransa'da yüzde 13.8, İtalya'da yüzde 12.4, Almanya'da yüzde 10.1, Belçika'da yüzde 12.2, Avusturya'da yüzde 10.7, Portekiz'de yüzde 14.1 oranında geriledi. Böylece, AB ve Euro Bölgesi'nde söz konusu büyüme verilerinin ölçümüne başlanan 1995 yılından beri en sert düşüş ölçüldü. Yüzde 18.5 daralma İspanya ekonomisinde 1970 yılından bu yana görülen en büyük "düşüş" olarak kayıtlara geçti.