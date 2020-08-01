Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Nakdi ücret desteği ve kısa çalışma ödeneği son durum ne? Bakan Selçuk son dakika açıkladı

Corona virüsü nedeniyle çalışanlara ve işverenlere destek olması amacıyla verilen kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği hakkında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk son dakika açıklamalarında bulundu. Bu açıklamaların ardından vatandaşlar konuya yönelik araştırmalarını yapmaya başladılar. Yapılan açıklamaya göre; 1 ay süre ile uzatılan kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği hakkındaki son dakika gelişmelerine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

BAKAN SELÇUK'TAN AÇIKLAMA!

Bakan Selçuk'da sosyal medya hesabından konuya ilişkin "Normalleşme sürecinde istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanımız ile çalışan ve işverenlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Fesih Kısıtı, Nakdi Ücret Desteği ve mevcut faydalananlar için Kısa Çalışma Ödeneği'ni 1 ay süreyle uzatıyoruz." ifadelerini kullandı.