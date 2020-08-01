Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Nakdi ücret desteği ve kısa çalışma ödeneği son durum ne? Bakan Selçuk son dakika açıkladı

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uzatıldı mı? ve kısa çalışma ödeneği son durum ne? Bakan Selçuk açıkladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve nakdi ücret desteğine dair açıklamalarında bulundu. Corona virüsü nedeniyle istihdamı kontrol altına almak amacı ile çalışan ve işverenlere destek olması amacıyla verilen ücret desteği 1 ay süreyle uzatıldı. Bu açıklamanın ardından konuya yönelik detaylar da araştırılmaya başlandı. İşte kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteğine dair son dakika açıklamaları...

Giriş Tarihi: 1.8.2020 07:10 Son Güncelleme: 1.8.2020 07:11 ABONE OL
Bakan Selçuk'tan son dakika açıklaması: Kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği bir ay daha uzatıldı!

Corona virüsü nedeniyle çalışanlara ve işverenlere destek olması amacıyla verilen ve hakkında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıklamalarında bulundu. Bu açıklamaların ardından vatandaşlar konuya yönelik araştırmalarını yapmaya başladılar. Yapılan açıklamaya göre; 1 ay süre ile uzatılan kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği hakkındaki son dakika gelişmelerine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

BAKAN SELÇUK'TAN AÇIKLAMA!

Bakan Selçuk'da sosyal medya hesabından konuya ilişkin "Normalleşme sürecinde istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanımız ile çalışan ve işverenlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Fesih Kısıtı, Nakdi Ücret Desteği ve mevcut faydalananlar için Kısa Çalışma Ödeneği'ni 1 ay süreyle uzatıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk'tan son dakika açıklaması: Kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği bir ay daha uzatıldı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, ve 1 ay uzatıldı. Kararda, Yeni Korona virüs (Covid-19) nedeniyle ortaya çıkan dışsal sebeplerden dolayı kısa çalışma ödeneğinin 1 ay süreyle uzatıldığı bilgisi yer aldı.

Bakan Selçuk'tan son dakika açıklaması: Kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği bir ay daha uzatıldı!

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZADI MI?

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Normalleşme sürecinde istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanımız ile çalışan ve işverenlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Fesih Kısıtı, ve mevcut faydalananlar için 'ni 1 ay süreyle uzatıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Nakdi ücret desteği ve kısa çalışma ödeneği son durum ne? Bakan Selçuk son dakika açıkladı
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