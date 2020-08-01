Borçları yapılandırılacak THK yeni döneme hazırlanıyor

Aşcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, THK'ye, Medeni Kanun'a göre "yönetim kayyumu" olarak atandıklarını, tüm yönetim erkinin kendilerinde olduğunu ancak bazı kişilerin hala kendilerini kabul etmediklerini söyledi.

THK'ye yönetim kayyumu atanmasının ardından "denetimin ortadan kalktığına" dair bazı eleştirilerin geldiğini ifade eden Aşcı, "Aksine bugüne kadar olmayan denetim artık var. Kurumda yaptığımız tüm işlemleri, denetim mekanizması olarak Asliye Hukuk ve Sulh Hukuk mahkemelerine bildiriyoruz." diye konuştu.

Yönetim kayyumu olarak atandıklarında karşılaştıkları manzaranın kendilerini çok üzdüğünü belirten Aşcı, vatandaşların bağışlarıyla var olan 95 yaşındaki THK'nin borç batağında olduğunu, vatandaşların bağışladığı gayrimenkullerin ipotek edilerek kredilerin çekildiğini ve bunların ödenmediğini anlattı.

Bu borçlardan kurtulmak amacıyla 2018'de Bankacılık Kanunu finansal yeniden yapılandırma hukuku çerçevesinde başvuru yaptıklarını dile getiren Aşcı, şöyle devam etti:

"THK'den alacağı olan 10 bankayla görüşmeler yaptık. 10 bankaya 1 milyar 250 milyon liralık borcumuzu yapılandıracağız. 2 yıl ödemesiz, düşük faizle ve 8 yıl vadeli olarak borçlarımızı yapılandıracağız. Kurumun nakit akış dengesini düzelteceğiz, daha sonra şirketlerimizin biten sermayelerini tamamlayacağız. Onlar piyasa koşullarında kaliteli iş yapar hale gelecekler ve biz de borçları ödeyeceğiz."

Aşcı, kurumun bir finansal kiralama şirketine olan 17 milyon 500 bin dolarlık borcunun, THK'ye ait 2 iş jeti ve paraşütle atlama grand karavan uçağı verilerek kapatıldığını bildirdi.

Bankalarla yapılan görüşmeler çerçevesinde, ana para ve faiz indirimi konusunda çalışmaların sürdüğünü aktaran Aşcı, 1 milyar 250 milyon liralık borcu, bir miktar daha indirimle yapılandırmayı beklediklerini dile getirdi.

Göreve geldiklerinde Kurumdaki istihdam fazlası konusunda da çalışma yaptıklarını belirten Aşcı, küçülmeye gittiklerini ve yaklaşık 250 kişinin işine son vermek zorunda kaldıklarını söyledi.

Aşcı, küçülme sonrasında Kurumda işlerin yavaşlamadığını, aksine verimin arttığını vurgulayarak, ayrılan personele verdikleri hizmetten dolayı teşekkür etti.

"17 BÖLGEDE 17 AMBULANS HELİKOPTERLE HİZMET VERİYORUZ"

Aşcı, 17 bölgede 17 helikopterle Sağlık Bakanlığına hizmet ettiklerine dikkati çekerek, "Helikopterlerin 11'i bizim, 6'sı kiralık. Hastalarımızı bulundukları yerlerden helikopterlerle alınıp, büyükşehirlerdeki hastanelere ulaştırıyoruz." dedi.

Orman yangınlarına müdahale konusunda THK uçaklarına yönelik tartışmalara değinen Aşçı, şöyle konuştu:

"Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'ye teşekkür etmek istiyorum, kendisiyle orman yangınları konusunda nasıl destek verebileceğimize ilişkin 4-5 kere görüşme yaptık ama bizim uçaklarımızın teknolojik olarak eski olması ve su atma kapasitesinin düşüklüğü nedeniyle bu sene orman yangınlarıyla mücadelede 10 ton kapasiteli 2 uçakla Tarım ve Orman Bakanlığından işi alan firmaya iş ortağı olduk. Biz burada tecrübemizi aktarıyoruz. Bir tek ağaç bile yanmasın isteriz ama orman yangınları bakımından riskli ülkeler arasındayız."

- "Balon uçuşları 1 Ekim'e kadar durduruldu"

Aşçı, sıcak hava balonu faaliyetlerine ilişkin olarak da THK'nin Kapadokya ve Denizli bölgesinde bu işi yaptığını, salgın nedeniyle balon uçuşlarının 1 Ekim'e kadar durdurulduğunu söyledi.

Göreve geldiklerinde THK'nin balon işletmeliğinin de sıkıntılı durumda olduğunu ancak yapılan reklam ve sponsorluk anlaşmalarıyla balonların yenilendiğini ve bir şirkete kiralandığını anlatan Aşcı, 28 kişilik yeni balonların gelecek ay hizmete alınacağını bildirdi.

Kapadokya'da 3 gündoğumu, 1 gündoğumundan yarım saat sonra, 1 de öğleden sonra olmak üzere 5 uçuş izni bulunduğunu dile getiren Aşcı, Pamukkale bölgesinde de sıcak hava balonu öncüsü olduklarını, burada slot dağıtım işleminin devam ettiğini belirtti.

Aşcı, THK'nin asıl fonksiyonlarından olan model uçak, yelken kanat ve yamaç paraşütü faaliyetlerine devam ettiklerini söyledi.

Efes Havalimanı'ndan geçen yıl 350 bin lira kira geliri elde edildiğini belirten Aşçı, dropzone atlayışın başlamasının ardından yüzde 100 kapasiteyle hizmet verilmesi halinde 8 milyon liraya kadar yıllık ciro beklediklerini bildirdi.

"BURANIN DÜZENLİ BİR ŞEKİLDE DENETLENMESİ LAZIM"

Kurumun fitre, zekat ve bağış topladığına, insanların buraya evlerini, arsalarını bağışladığına dikkati çeken Aşcı, şunları kaydetti:

"Burası halka açık bir şirket demektir. Buranın halka açık şirketler standardında düzenli bir şekilde denetlenmesi lazım. Çünkü burası kamu kaynağı kullanıyor, dernek olarak da vergi bağışıklığı var. Devlet bu kadar kolaylık sağlamışsa bunun karşılığında ciddi bir şekilde denetleme yapılması lazım. Yöneticilerinin hesapsız bir şekilde kredi kullanımı gibi bir yapıyı burası kaldıramaz artık. Biz finansal olarak bu kurumu düze çıkarttıktan sonra yapmaya çalıştığımız model budur. Liyakatli yöneticiler, çalışanlar ve bağımsız, halka açık şekilde denetlenmiş 3'er aylık periyodlarla kurumun nereye gittiğinin görülebildiği bir yapıyla THK'nin yoluna devam etmesi arzusundayız."