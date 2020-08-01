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Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 'ya karşılıklı seferler başladı

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 'ya yapılan karşılıklı seferler, koronavirüs nedeniyle verilen aranın ardından yeniden başladı. ’nın Rusya'nın başkenti Moskova'dan havalanan uçağı Sabiha Gökçen Havalimanı'na indi.

AA
Giriş Tarihi: 1.8.2020 15:20 ABONE OL
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Rusya'ya karşılıklı seferler başladı

Pobeda Havayolları'nın Rusya'nın başkenti Moskova'dan havalanan uçağı Sabiha Gökçen Havalimanı'na indi.

İlk uçağı saat 13.30'da Sabiha Gökçen Havalimanı'na inen Pobeda Havayolları, Moskova-Sabiha Gökçen seferlerini haftanın her günü karşılıklı olarak gerçekleştirecek. Pegasus Havayolları'nın 17.50'de Rusya'nın başkenti Moskova'dan Sabiha Gökçen Havalimanı'na inecek uçağıyla da Rus turistler İstanbul'a gelmeye devam edecek.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, koronavirüs tedbirleri kapsamında 28 Mart'ta uçuşlara geçici süreyle kapatılmış, havalimanı 1 Haziran'da yeniden faliyete başlamıştı.

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Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Rusya'ya karşılıklı seferler başladı
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