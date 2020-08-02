30 milyar liralık kalkan krize panzehir oldu

Bakan Selçuk, Sosyal Koruma Kalkanı'na ilişkin verileri de bir grafikle paylaştı. Sosyal Destek Programı'nın üç fazında toplam 6 milyon 183 bin 633 hane/kişiye, 6 milyar 183 milyon lira ödeme yapıldı. Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasından elde edilen 2 milyar lira ile 1 milyon 177 bin haneye toplam 1 milyar 177 milyon TL yardım yapıldı.