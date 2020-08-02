Esnafa bayram müjdesi oldu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Arefe Günü açıkladığı vergi indirim kararının pozitif yankıları çığ gibi büyüyor. Perakendeden turizme yolcu taşımacılığından eğlence alanlarına kadar pek çok sektör koluna rahat bir nefes aldıran vergi indirimleri, hem zorda olan esnafa nefes olacak hem de ciroları artıracak.Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Karayolu Yolcu Taşımacılığı Meclisi Başkanı Mustafa Yıldırım, salgın nedeniyle ekonomik olarak zor bir dönemden geçen otobüs firmalarına, KDV indiriminin can suyu olacağını söyledi. Yıldırım, salgın nedeniyle yolcu taşımacılığı faaliyetinin yüzde 98 durduğunu belirterek, "Sektörümüz tarafından bayram kutlaması olarak değerlendirilen bu destek için Bakanımıza teşekkür ediyoruz" dedi.KDV indirimlerinin uygulandığı sektörlerden birisi de konaklama hizmetleri oldu. Söz konusu işletmelerde KDV oranı 2020 sonuna kadar yüzde 8'den yüzde 1'e düşürüldü. Türkiye Otelciler Birliği Başkanı Müberra Eresin, "Sağlanan destekler çok yararlı olacak ancak turizmde yapılan satışlar genellikle uzun vadeli olduğu için desteklerin uzun süreli olması ve devamı çok önemli" diye konuştu.Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken ise işyeri kiralarında stopaj oranının yüzde 20'den yüzde 10'a düşürülmesini "esnafa bayram müjdesi" olarak nitelendirerek, "Esnafımızın başkasının kazancı üzerinden ödemek zorunda olduğu vergi böylelikle yarı yarıya düşürüldü" dedi.