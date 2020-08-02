Fitch ABD’nin not görünümünü “negatif”e çekti

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, kamu finansmanındaki bozulma ve inandırıcı bir mali konsolidasyon planı olmamasının altını çizerek, ABD'nin not görünümünü "durağan"dan "negatif"e çekti. Fitch, ABD'nin kamu finansmanındaki bozulmanın ve inandırıcı bir mali konsolidasyon planı olmadığının altını çizerek, "Yüksek mali açık ve borç, koronavirüsün neden olduğu büyük ekonomik şok öncesinde halihazırda orta vadeli bir yükseliş patikası izliyordu. ABD'nin geleneksel kredi gücü aşınmaya başladı" değerlendirmesinde bulundu.Pandemiden kaynaklı kapanmaların etkisiyle dünyanın en büyük ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 32.9 küçüldü. Enfeksiyonlar birçok eyalette hala hızlı bir şekilde yayılıyor ve virüsün görünüm üzerindeki etkisi devam edecek gibi görünüyor. Kongre'nin desteği ABD ekonomisinin son aylarda su üzerinde kalmasını sağlamıştı. Ancak bundan sonraki adımlar toparlanma patikasının belirlenmesi yönünden kritik önemde olacak. Ek 600 dolarlık haftalık işsizlik hakkı gibi hayati önemdeki tedbirlerin süresi doluyor.