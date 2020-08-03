150 milyon euro yatırım planlıyor

Pandemi döneminde 50 milyon euro yatırım yapan Tofaş, yıl sonuna kadar 150 milyon euro daha yatırım yapmayı planlıyor. Tofaş CEO'su Cengiz Eroldu, "Planlarımızı uzun vadeli yapıyoruz. Koronavirüsün risklerinin devam etmesine ve ihracatımızın önemli bir bölümünü gerçekleştirdiğimiz Avrupa'da pazarın eski haline dönmesinin zaman alacak olmasına rağmen yatırımlarımıza ve yeni ürün çalışmalarımıza ara vermedik" dedi. Bu arada yılın ilk altı ayında 84 bin 500 adet araç üretimi gerçekleştiren şirket, 48 bin 200 adet ihracat yaptı.Tofaş'ın çatısı altındaki Fiat, Fiat Professional, Alfa Romeo ve Jeep markalarının satışları 41 bin 115 adet ile Türkiye otomotiv pazarının yüzde 16.2'sini oluşturdu. Şirketin ilk altı aylık satış gelirleri 7.5 milyar TL olarak gerçekleşti.