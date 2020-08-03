Bilişim Vadisi’nde TOGG hareketliliği

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) merkezinin bulunduğu Bilişim Vadisi'ni de hareketlendirdi. Vadinin bulunduğu Kocaeli ile fabrikanın yer aldığı Bursa bölgesinde elektrikli ve otonom araçlarla ilgili bir ekosistem oluşmaya başladı. TOGG'un paydaşlarından olan veya üretim süreçlerinde yer almak isteyen uluslararası teknoloji firmaları, vadide ofis açmaya başladı. Aracın ön gösteriminin yapılmasından bu yana Bilişim Vadisi'nde faaliyet göstermek isteyen firmaların sayısı yüzde 50 arttı. Yerleşik firma sayısı 79'dan 112'ye çıktı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, otomotiv endüstrisinde önemli bir konuma sahip EDAG'ın vadide yerini aldığını ve uluslararası şirket olan FEV ile de sözleşme imzalandığını belirtti. Teknoloji tabanlı girişimciliğin merkezi haline getirilmesi amaçlanan Bilişim Vadisi'ne, 100 milyon liralık bir Girişim Sermayesi Yatırım Fonu kurulması için çalışmalara başlandı. Varank, ulaşım, haberleşme, nesnelerin interneti, finans, siber güvenlik, robotik ve otomasyon gibi alanlardaki projeleri bu fonla birlikte değerlendirmek istediklerini ifade etti. Uluslararası bir mühendislik firması EDAG, araç üreticilerinin yanı sıra teknolojik açıdan gelişmiş otomotiv tedarikçileri için mühendislik hizmetleri sunuyor.