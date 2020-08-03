Elde kalan kurbanlıkları ESK alacak

Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli, bu yıl da kurbanlıklarını satamayan yetiştiricileri mağdur etmeyeceklerini belirtti. Bakan Pakdemirli, "Bu yıl 1.2 milyon büyükbaş ve 3.6 milyon küçükbaş kurbanlık var. Pazarda satılamayan hayvanların tamamını, talep etmeleri halinde, ESK eliyle biz alacağız" ifadesini kullandı. Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada alım fiyatlarına ilişkin şu bilgileri verdi:"400 kilo ve üzeri olan besi kondisyonu yüksek erkek kasaplık sığırların canlı alım birim fiyatı 19 lira olacak. Canlı ağırlık tartımlarından yüzde 8 tokluk firesi düşülmesi sonucu 320- 399 kilo arası olan besi kondisyonu yüksek erkek kasaplık sığırların canlı alım birim fiyatı 18 lira olacak. İkinci ve üçüncü kalite dişi kesimlik sığırlar ise canlı olarak alınmayıp kurumumuz mevcut cari alım kriterleri ve fiyatları ile satın alınacak."Küçükbaş hayvanlarda tokluk firesi düşülmeden tokluların canlı kilo alım fiyatının 17 lira olacağını belirten Bakan Pakdemirli, "Koyunlar canlı olarak kilosu 15 lira, keçiler canlı olarak kilosu 13 lira üzerinden satın alınacak" dedi.Pakdemirli, "Kesime getirilecek elde kalan kurbanlık hayvanların, sevk belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir" ifadesini kullandı.