Katlanır masa ve sandalyeye hücum

Tatile gitmeyen veya tatil tercihini bu yıl erteleyenler boş zamanını deniz kıyısına yakın açık yeşil alanlarda ve piknikte geçirmeyi tercih edince outdoor denen dış mekan ürünlerine talep patladı. Ucuzluk marketlerinde kataloğa girdiği gün tükenen katlanır sandalye ve masalar, e-ticaret sitelerinde de en çok satanlar listesine girdi. Yazlıklara yapılan alışverişler de bahçe mobilyası satışlarını artırdı.Ucuzluk marketi A101'in mağaza yetkilileri, katlanır sandalye ve şemsiyelerin kataloğa çıkar çıkmaz aynı gün içinde satıldığını en fazla 2 günde ürünlerin tükendiğini söyledi. Özellikle artan talep nedeniyle pek çok yerde fiyatları artan ürünlerin 45 lira gibi indirimli bir rakamla sunulduğunda ciddi talep gördüğünü ifade eden mağaza yetkilileri, tüketicinin sürekli bu ürünlerin bir daha ne zaman geleceğini sorduğunu, üretici firmadan repete (tekrar) talep ettiklerini, mağazada biten ürünlerin satışının ise online olarak devam ettiğini belirttiler. Gittigidiyor verilerine göre fiyatları 50 liradan başlayan katlanır sandalyede satışlar haziranda yüzde 192, temmuzda ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 90 oranında yükseldi. Fiyatları 70 liradan başlayan katlanır masalarda ise satışlar 3'e katlandı. Açık alanlarda piknik yapanların artmasıyla mangal satışları yüzde 72 artarken, çadır satışları yüzde 30, mangal aksesuvarları ise 3 kat arttı. Güneşten koruyan bahçe tentesi satışlarında ise yüzde 100'ün üzerinde artış gerçekleşti.Gittigidiyor Pazarlama Direktörü Feyza Dereli Fedar, Kurban Bayramı öncesinde platform üzerinden en çok satın alınan ürünler arasında saklama kabı, kolonya, katlanır sandalye, mangal gibi ürünlerin öne çıktığını, en çok alışveriş yapan kullanıcıların 35-45 yaş aralığında olduğunu söyledi. Fedar, evde geçirilen vaktin artmasıyla ev dekorasyon ve bahçe ürünlerinin satışlarında da artış yaşandığını kaydetti.Nalburdayim.comverilerine göre detemmuz ayında katlanırsandalye, şemsiyeve hamak satışlarıyüzde 100 oranındaarttı. Nalburdayim.com Yönetim KuruluBaşkanı Ozan Bük,"Verilen siparişleriyetiştirmekte zorlanıyoruz"dedi. Alışveriştebaşı Bodrum'un çektiğinidile getiren Bük,burayı İstanbul'untakip ettiğini söyledi.