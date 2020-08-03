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Katlanır masa ve sandalyeye hücum

Yazlıkçılar ile tatile gidemeyenler açık alanlara akın edince katlanır masa ve sandalye satışları yüzde 100 arttı. Şemsiye ve hamak satışlarında da talep ikiye katlandı

PINAR ÇELİK PINAR ÇELİK
Giriş Tarihi: 3.8.2020 ABONE OL
Katlanır masa ve sandalyeye hücum
Tatile gitmeyen veya tatil tercihini bu yıl erteleyenler boş zamanını deniz kıyısına yakın açık yeşil alanlarda ve piknikte geçirmeyi tercih edince outdoor denen dış mekan ürünlerine talep patladı. Ucuzluk marketlerinde kataloğa girdiği gün tükenen katlanır sandalye ve masalar, e-ticaret sitelerinde de en çok satanlar listesine girdi. Yazlıklara yapılan alışverişler de bahçe mobilyası satışlarını artırdı.

KATALOĞA GİRDİĞİ GÜN BİTİYOR
Ucuzluk marketi A101'in mağaza yetkilileri, katlanır sandalye ve şemsiyelerin kataloğa çıkar çıkmaz aynı gün içinde satıldığını en fazla 2 günde ürünlerin tükendiğini söyledi. Özellikle artan talep nedeniyle pek çok yerde fiyatları artan ürünlerin 45 lira gibi indirimli bir rakamla sunulduğunda ciddi talep gördüğünü ifade eden mağaza yetkilileri, tüketicinin sürekli bu ürünlerin bir daha ne zaman geleceğini sorduğunu, üretici firmadan repete (tekrar) talep ettiklerini, mağazada biten ürünlerin satışının ise online olarak devam ettiğini belirttiler. Gittigidiyor verilerine göre fiyatları 50 liradan başlayan katlanır sandalyede satışlar haziranda yüzde 192, temmuzda ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 90 oranında yükseldi. Fiyatları 70 liradan başlayan katlanır masalarda ise satışlar 3'e katlandı. Açık alanlarda piknik yapanların artmasıyla mangal satışları yüzde 72 artarken, çadır satışları yüzde 30, mangal aksesuvarları ise 3 kat arttı. Güneşten koruyan bahçe tentesi satışlarında ise yüzde 100'ün üzerinde artış gerçekleşti.

EN ÇOK SATANLAR ARASINDA
Gittigidiyor Pazarlama Direktörü Feyza Dereli Fedar, Kurban Bayramı öncesinde platform üzerinden en çok satın alınan ürünler arasında saklama kabı, kolonya, katlanır sandalye, mangal gibi ürünlerin öne çıktığını, en çok alışveriş yapan kullanıcıların 35-45 yaş aralığında olduğunu söyledi. Fedar, evde geçirilen vaktin artmasıyla ev dekorasyon ve bahçe ürünlerinin satışlarında da artış yaşandığını kaydetti.

BODRUM VE İSTANBUL İLK SIRADA
Nalburdayim.com verilerine göre de temmuz ayında katlanır sandalye, şemsiye ve hamak satışları yüzde 100 oranında arttı. Nalburdayim.com Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Bük, "Verilen siparişleri yetiştirmekte zorlanıyoruz" dedi. Alışverişte başı Bodrum'un çektiğini dile getiren Bük, burayı İstanbul'un takip ettiğini söyledi.

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Katlanır masa ve sandalyeye hücum
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