Roketsan tarafından geliştirilen TEBER-82 Güdüm Kitleri'nin yeni teslimatları yapıldı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Roketsan tarafından geliştirilen TEBER-82 Güdüm Kitlerinin yeni teslimatlarının gerçekleştirildiğini duyurdu.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, sosyal medya hesabı üzerinden, "Durmak yok. Roketsan tarafından geliştirilen TEBER-82 Güdüm Kitlerimizin yeni teslimatlarını gerçekleştirdik. İstiklal ve İstikbalimiz için" notuyla, Roketsan tarafından geliştirilen TEBER-82 Güdüm Kitlerinin yeni teslimatlarını gerçekleştirdiklerini bildirdi.
DURMAK YOK 🇹🇷@roketsan tarafından geliştirilen #TEBER-82 Güdüm Kitlerimizin yeni teslimatlarını gerçekleştirdik.🚀 #İstiklâlveİstikbâlimizİçin pic.twitter.com/4AkI4U4tup— Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) August 3, 2020
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