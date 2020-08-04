12 milyarlık kurban kestik

Bu yıl pandeminin gölgesinde girdiğimiz Kurban Bayramı'nda geleneklerinden taviz vermeyen vatandaş gerek kurban pazarlarında gerekse bağışlarla üreticinin yüzünü güldürdü. Sadece İstanbul sınırından giriş yapan 55 bin büyükbaş, 22 bin küçükbaş hayvanın neredeyse tamamı satıldı. Türkiye genelinde ise kesime çıkan 850 bin büyükbaş ve 3 milyon küçükbaşın satışında pandemi nedeniyle yüzde 10'luk bir azalma yaşanmasına rağmen 5 bin-30 bin liraya satılan büyükbaş ile 800-3 bin 500 lira arasında satılan küçükbaş kurbanlıklardan 12 milyar liralık satış geliri sağlaması bekleniyor.Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar, bu yıl 800 bin büyükbaş, 2 milyon 700 bin küçükbaş olmak üzere toplam 3.5 milyon hayvanın kesileceğini ve kurbanlıklar için ödenecek tutarın 12 milyar liranın üzerinde olmasını beklediklerini ifade etti.Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Başkanı Ahmet Yücesan ise, İstanbul Ticaret Borsası verilerine göre bu yıl pandemi nedeniyle pazarlara geçen yıla göre daha az hayvan getirildiğini ve bu hayvanların büyük bölümünün satıldığını söyledi. "Salgın nedeniyle bu yıl İstanbul'a gelen sığır sayısında yüzde 30, koyun sayısında ise yüzde 50 azalma var. Dolayısıyla gelen malın yüzde 95'i satıldı. Ancak aradaki açığı bağışlar kapattı" dedi. Türkiye genelindeki 10'a yakın kuruluşa 'dijital kurban' diye tabir edilen kurban bağışlarında yüzde 200'e yakın artış olduğunun altını çizen Yücesan, "Salgın nedeniyle hayvan pazarlarına girmek istemeyen ancak kurban geleneğini de devam ettirmek isteyen vatandaş kurban bağışına kaydı. Bağış kurbanları çoğunlukla üretildiği Ankara, Adana, Urfa, Erzurum gibi illerde kesiliyor. Dolayısıyla bağışlar toplam kesim rakamlarını etkiliyor" dedi.Kurban Bayramı'nın 3. gününde satışların azalması nedeniyle kurbanlık fiyatları yaklaşık 300 lira düştü. Et ve Süt Kurumu'nun elde kalan hayvanları alma garantisine rağmen üretici, hayvanlarını satabilmek için kurbanlıkların fiyatlarını düşürdü. Sığır kalmayan pazarlarda vatandaş küçükbaş hayvana yöneldi. Kurbanlık satıcısı Hasan Gören, pazardaki büyükbaş hayvanların tamamının satıldığını, kendisinin ise elinde kalan bir büyükbaş kurbanlığı satmaya çalıştığını söyledi. Müşterilerin verdikleri fiyatın düşük olduğunu söyleyen Gören, "Müşteriler hem ucuz olsun hem iyi olsun istiyor. Kurbanlıkları 11-12 bin liraya sattık ama bayram yaklaştıkça 10 bin liraya düştü. Bugün 8 bin liradan yukarı fiyat vermiyorlar" diye konuştu. Küçükbaş hayvan satıcısı Ali Doğan ise getirdikleri küçükbaş hayvanların, bir kısmının elinde kaldığını bu nedenle bin 500 liraya kadar çıkan fiyatların 800 liraya düştüğünü söyledi.