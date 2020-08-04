Haberler Ekonomi Haberleri Altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek ve gram altın kaç TL?

Altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek ve gram altın kaç TL? Altın yatırım anlamında güvenli liman olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde rekorlar kırarak yükselen altında son durum nedir? Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 441,20 lira oldu. Çeyrek altın ise alış olarak 728,40 TL ve satış olarak 738,30 TL seviyesinde.

İHA Giriş Tarihi: 4.8.2020 13:45 ABONE OL