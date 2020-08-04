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Altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek ve gram altın kaç TL?

Altın yatırım anlamında güvenli liman olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde rekorlar kırarak yükselen altında son durum nedir? Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 441,20 lira oldu. Çeyrek altın ise alış olarak 728,40 TL ve satış olarak 738,30 TL seviyesinde.

İHA
Giriş Tarihi: 4.8.2020 13:45 ABONE OL
Altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek ve gram altın kaç TL?

İstanbul Kapalıçarşı'da 441 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 441,20 liradan, 2 bin 906 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 927 liradan, 402 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 406 liradan, 2 bin 840 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 860 liradan, bin 420 liradan alınan Yarım Ziynet bin 430 liradan ve 710 liradan alınan Çeyrek Ziynet 715 liradan satılıyor.

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Altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek ve gram altın kaç TL?
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