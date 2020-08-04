Bitcoin 12 bin doları da gördü

Önde gelen kripto para birimlerinden bitcoin, Ağustos 2019'dan beri ilk kez 12 bin dolar seviyesinin üzerini gördü. Piyasaya ilk çıkan kripto para birimi olan ve değeri en yüksek kripto para olan bitcoin, 12 bin 112 dolar seviyesine kadar çıktı.Ancak kısa süre sonra sert düşerek, zirveden 30 dakika sonra 10.638 dolara kadar çekildi. Uzmanlar bu piyasayı volatil yapan iki unsur üzerinde duruyor.İki unsurdan biri düşük likidite, ikincisi aşırı kaldıraç sunan kripto borsalarının sayısının artması. Bu iki unsur yüzünden sert düşüşler ve artışlar yaşanıyor. Ancak dün ilginç bir gelişme daha yaşandı.Bitcoin'de 1 milyar dolar büyüklüğünde bir pozisyon tasfiye oldu. Bu pazar tarihindeki en büyük tasfiyelerden biri. Bitcoin, koronavirüsün tetiklediği piyasa belirsizliğinin zirveye tırmandığı mart ortasında 4 bin 904 dolara kadar gerilemişti. Ancak Mayıs ortasına kadar 9 bin dolar seviyelerine geri geldi.