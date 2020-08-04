CarrefourSA’dan denize Mavi destek

Denizlerdekisürdürülebilir doğal yaşamı desteklemek için kolları sıvayan CarrefourSA, Göcek'teki market teknesi Mavi ile Göcek Körfezi'nin doğa ve deniz yaşamını korumak amacıyla kurulan Dalaman Kültür, Sanat ve Doğa Derneği'nin (DAKSADER) faaliyetlerini desteklemeye başladı. CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde sürdürülebilir deniz yaşamı ve balıkçılığın devam etmesi adına uzun yıllardır projeler gerçekleştirdiklerini, bölgesel faaliyetlere destek verdiklerini söyledi.