Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri CarrefourSA’dan denize Mavi destek

’dan denize Mavi destek

Giriş Tarihi: 4.8.2020 ABONE OL
CarrefourSA’dan denize Mavi destek
Denizlerdeki sürdürülebilir doğal yaşamı desteklemek için kolları sıvayan CarrefourSA, Göcek'teki market teknesi Mavi ile Göcek Körfezi'nin doğa ve deniz yaşamını korumak amacıyla kurulan Dalaman Kültür, Sanat ve Doğa Derneği'nin (DAKSADER) faaliyetlerini desteklemeye başladı. CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde sürdürülebilir deniz yaşamı ve balıkçılığın devam etmesi adına uzun yıllardır projeler gerçekleştirdiklerini, bölgesel faaliyetlere destek verdiklerini söyledi.
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
CarrefourSA’dan denize Mavi destek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA