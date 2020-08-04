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| Hazine ve Maliye Bakanlığının garantörlüğünde! Firmalara yeni desteği

haberi: Hazine ve Maliye Bakanlığının garantörlüğünde firmalara yeni bir desteği sağlandı. Sınai Kalkınma Bankası AŞ () tarafından, Kovid-19 salgınından olumsuz etkilenen firmaların desteklenmesi için Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) ile 200 milyon dolarlık bir kaynak anlaşması imzalandı.

AA
Giriş Tarihi: 4.8.2020 12:39 Son Güncelleme: 4.8.2020 12:44 ABONE OL
Son dakika | Hazine ve Maliye Bakanlığının garantörlüğünde! Firmalara yeni corona virüs desteği

Son dakika haberi... Bankadan yapılan açıklamaya göre, TSKB, Türkiye'nin altyapı ve üretim sektörlerinde faaliyet gösteren ve Kovid-19'dan olumsuz etkilenen kurumsal şirketlerin likidite ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla 200 milyon dolarlık bir kaynak anlaşmasına imza attı.

Asya Altyapı Yatırım Bankası ile imzalanan anlaşma kapsamında, firmalara 3 yıla kadar vadeli işletme sermayesi kredisi sağlanacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın geri ödeme garantisi altında temin edilen kaynak, ulaştırma, enerji, su, sürdürülebilir şehirler, sağlık, bilişim ve iletişim teknolojileri gibi altyapı sektörlerine ve AIIB'nin stratejisi doğrultusunda tespit edilen üretim sektörlerindeki şirketlere kullandırılacak.

"BU DÖNEMDE EKONOMİYE YAPILAN HER KATKI HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSKB Genel Müdür Vekili Ece Börü, TSKB olarak her koşulda, Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma yolculuğundaki hedeflerine ulaşması adına 70 yıldır çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Ülkemizde ilk vakanın görüldüğü mart ayından bu yana devam eden Kovid-19 salgını, tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz ekonomisinde de etkilerini gösterdi. Bu dönemde ekonomiye yapılan her katkının hayati önem taşıdığının bilinciyle ve var gücümüzle çalışıyoruz. AIIB yönetim kurulunun onayladığı kredi paketi, kalkınma bankacılığının kısa dönemdeki sıkıntılara çözüm üretmesi ve dayanıklılığı artırması yönünde değerli bir katkı sağlayacaktır.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI'NIN GARANTÖRLÜĞÜNDE

Öte yandan AIIB ile 2018 yılından itibaren yenilenebilir enerji ve sürdürülebilir altyapı yatırımları alanlarında devam eden iş birliğimizi, bu kredi programı ile bir adım daha öteye taşımanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın garantörlüğünde imzalanan bu yeni kredi anlaşmasıyla, ülkemizin sürdürülebilir ekonomik kalkınmasına, iş gücü ve üretim tedarik zincirini korumaya yönelik desteklerimizi sunmaya devam edeceğiz."

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Son dakika | Hazine ve Maliye Bakanlığının garantörlüğünde! Firmalara yeni corona virüs desteği
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