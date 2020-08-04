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: Taksicilerden yeni hazırlık! Puan sistemi geliyor...

Taksicilerle ilgili haberi geldi. Taksilerde puanlama sistemi çalışmaları başladı. Buna göre; Müşteriler, taksinin şoförüne; kurallara uyma, nezaket, yolcu ve yol güvenliği gibi birçok konuda puan verecek. Bu puan, sistem üzerinden görülecek. Notunu yükseltmek isteyen şoförler arasında tatlı rekabet başlayacak.

Giriş Tarihi: 4.8.2020 09:46 Son Güncelleme: 4.8.2020 09:47 ABONE OL
Son dakika: Taksicilerden yeni hazırlık! Puan sistemi geliyor...

: Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyup Aksu, pandeminin hâlen işlerini etkilemeye devam ettiğini, sektördeki iş kaybının yüzde 60 seviyesinde olduğunu kaydetti. Eylül gibi pandeminin etkisinin daha da azalacağını öngördüklerini belirten Aksu "Bu süreçte Özel Tüketim Vergisi teşviki sektörümüz için tekrar gelirse 270 milyon liralık araç alımı yapıp araç parkını yenileyerek sezonu açmak istiyoruz. ÖTV teşviki ile sektör her sene üç bin araç yenilenir. Doğrudan 250 bin kişi buradan ekmek yiyor. Her gün 800 bin taşıma yapıyoruz. Bu gerçekler ışığında araçlarımızı da yenileyerek müşterilerimize daha kaliteli hizmet vermek istiyoruz" dedi.

Son dakika: Taksicilerden yeni hazırlık! Puan sistemi geliyor...

ÖDÜL SİSTEMİ

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; sektörün daha da keyifli hâle gelmesi için bir mobil uygulama üzerinde çalıştıkları bilgisini veren Aksu "Ödüllendirme sistemini getirerek müşterilerimize daha da kaliteli hizmet vermeyi amaçlıyoruz. Bu çalışmamız bittiğinde müjdeyi vermiş olacağız. Sektörde iyi örnekleri çoğaltarak müşterilerimizi daha memnun ve mutlu etmek istiyoruz" açıklamasında bulundu.

Son dakika: Taksicilerden yeni hazırlık! Puan sistemi geliyor...

Müşteriler, kullandıklarını taksinin şoförüne, mobil uygulama üzerinden; trafik kurallarına uyma, nezaket, yolcu ve yol güvenliği gibi birçok konuda puan verecek. Bu puan, sistem üzerinden görülecek. Müşteriler, yüksek puan almış şoförleri tercih edebilecek. Böylece notunu yükseltmek isteyen şoförler arasında da tatlı bir rekabet başlayacak.

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Son dakika: Taksicilerden yeni hazırlık! Puan sistemi geliyor...
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