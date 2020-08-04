Son dakika: Taksicilerden yeni hazırlık! Puan sistemi geliyor...

Son dakika: İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyup Aksu, pandeminin hâlen işlerini etkilemeye devam ettiğini, sektördeki iş kaybının yüzde 60 seviyesinde olduğunu kaydetti. Eylül gibi pandeminin etkisinin daha da azalacağını öngördüklerini belirten Aksu "Bu süreçte Özel Tüketim Vergisi teşviki sektörümüz için tekrar gelirse 270 milyon liralık araç alımı yapıp araç parkını yenileyerek sezonu açmak istiyoruz. ÖTV teşviki ile sektör her sene üç bin araç yenilenir. Doğrudan 250 bin kişi buradan ekmek yiyor. Her gün 800 bin taşıma yapıyoruz. Bu gerçekler ışığında araçlarımızı da yenileyerek müşterilerimize daha kaliteli hizmet vermek istiyoruz" dedi.