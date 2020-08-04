Yerli Kovid-19 testi 21 ülkeye satıldı

İlaç hazırlama sistemleri alanında faaliyet gösteren bir firma, yerli imkânlarla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tarama testi üreterek 21 ülkeye ihraç etti. Kovid-19 salgını tüm dünyayı etkilerken salgınla mücadele için başta aşı olmak üzere medikal çalışmalar da devam ediyor. Bu kapsamda, doğruluk oranı yüksek ve hızlı sonuç verebilen tarama testleri de büyük önem taşıyor. Ankara'daki Anadolu Organize Sanayi Bölgesi'nde üretim yapan Oncosem Onkolojik Sistemler firması da yerli imkânlarla Kovid-19 tarama testi üretmeyi başardı. Firmanın yönetim kurulu başkanı Erol Çelik, teşhis amaçlı uygulanan testlerin uzun zaman aldığını ve ihtiyacın artmasıyla bu konuda tıkanıklıkların yaşandığını dile getirdi. Çelik, Çin menşeli bazı tanı kitlerinin hatalı çıkması üzerine bu konuda çalışma başlattıklarını söyledi. Günlük 100 bin adet üretim yapabilecek potansiyeli yakaladıklarını ifade eden Çelik, "Bir ürün üretmek kıymetli ama bunu kapasiteli bir şekilde insanların ihtiyacına sunabilmek de o bir o kadar önemli. Şu an bu süreç işlemeye başlamış durumda. Artık ortada tamamı yerli ve milli, yüzde 96.8 doğruluk oranı olan bir ürün var ve bu ürünü 21 ülkeye ihraç etmiş durumdayız." diye konuştu.Testin tarama amaçlı olduğuna işaret eden Çelik, "Sağlık kuruluşlarında yapılan testlerde teşhis amaçlı çok ihtiyaç oluşunca günlük ihtiyacın devam etmesi gerekiyordu. Bizim testimizde 10-15 dakikada sonuç alabiliyorsunuz ve bu da günlük hayatın devamlılığını sağlıyor" dedi.