1.3 milyon kişiye sağlık yardımı

Salgına karşı başarılı bir mücadele sürdüren Türkiye, sosyal reçetelerle toplumun tüm kesimlerine ulaşıyor. "Herkes için sağlık" vizyonu ile 1.3 milyon ihtiyaç sahibi aileye el uzatan Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, şartlı sağlık ve gebelik, engelli ihtiyaç yardımları, genel sağlık sigortası ödemeleri, kronik hastalara yönelik yardım programı, genel sağlık sigortası katılım payı ödemeleri, çoklu doğum yardım ve kronik hastalara elektrik desteği veriyor. Yıl sonuna kadar 8 milyon kişiye erken teşhis taraması, 450 bin hastaya da evde sağlık hizmeti sunulması hedefleniyor.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, düzenli ve sürekli sosyal yardım programlarının aile, eğitim, sağlık, özel amaçlı, engelli ve yaşlı yardımları olarak sınıflandırıldığını anımsatarak, bu yardım programlarından şartları uyan tüm vatandaşların yararlandığını bildirdi. Bakan Selçuk, "Bu kapsamda şartlı sağlık ve gebelik yardımları, engelli ihtiyaç yardımları, genel sağlık sigortası ödemeleri, kronik hastalara yönelik yardım programı, genel sağlık sigortası katılım payı ödemeleri, çoklu doğum yardım ve kronik hastalara elektrik desteği sağlık yardımları kategorisi altında yer alıyor" dedi.Türkiye'de sosyal yardım yararlanıcılarının yüzde 78'ini yaşlılık, hastalık, engellilik ve bakım ilişkisi nedeniyle çalışamayacak durumda olanlardan oluşturuyor.Bu kapsamda, 3.5 milyon kişiye 1 milyarlık eğitim, sağlık desteği sağlandı, 1.5 milyon kişiye 8.4 milyarlık yaşlılık, engellilik yardımı verildi, 1 milyon 250 bin haneye elektrik tüketim desteği sağlandı, 414 bin kişiye 6.5 milyar TL evde bakım için para aktarıldı. Kronik hastalara yönelik yardımlardan yararlananların sayısı 2 bin 600'e ulaşırken, bu kapsamda da 32 milyon liraya yakın destek aktarıldı. Sağlık yardımına ihtiyacı olduğu belirlenen ailelerin 0-6 yaş arası çocuklarını düzenli olarak sağlık kontrollerine götürmesi için devlet nakdi yardım sağlıyor.Kovid-19'la mücadele sürecinde gelir şartı,engellilik durumuna bakılmadanihtiyacı olan bütünvatandaşlara bakım desteğiverilecek. Salgınlamücadele döneminde dahahızlı ve etkin şekilde yürütülensosyal yardımlarailişkin son döneme ilişkinbazı veriler şöyle: 3.5 milyonkişiye 1 milyarlık eğitim,sağlık desteği sağlandı.1.5 milyon kişiye 8.4milyarlık yaşlılık, engellilikyardımı verildi. 1 milyon 250 bin haneye elektrik tüketim desteği sağlandı. 414 bin kişiye 6.5 milyar evde bakım için parası aktarıldı.