Altın fiyatları son dakika haberi | Altın fiyatları bugün ne kadar kaç TL? Canlı gram, ata, çeyrek altın 4 Ağustos

Altın fiyatları yeni güne düşüşle başladı! Corona virüsü salgınının erken dönemlerinde artan güvenli liman alımları sonrası sert bir yükseliş trendine giren altın fiyatları son 2 haftadır ani düşüşler ile gündemde. Altın alış satış işlemi yapmak isteyen vatandaşlar, altın fiyatları bugün ne kadar sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, 5 Ağustos Çarşamba tarihli altın fiyatları ne kadar oldu? Aşağıda, yeni güne ait Ata altın, Cumhuriyet, Tam Yarım, Gram ve Çeyrek canlı altın fiyatları yer alıyor.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Bu haberde, canlı altın fiyatları ve aPara sayfasında dönemlik altın grafikleri yer almaktadır.