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Haberler Ekonomi Haberleri Altın fiyatları son dakika haberi | Altın fiyatları bugün ne kadar kaç TL? Canlı gram, ata, çeyrek altın 4 Ağustos

son dakika haberi | Altın fiyatları bugün ne kadar kaç TL? Canlı gram, ata, 4

Son Dakika Haberi... Kurban Bayramı sonrası yeni haftaya da hareketli başladı. Pazartesi günü sona eren tatilin ardından ilk işlem gününü düşüşle kapatan altın fiyatları 5 tarihinde yatırımcılar ve vatandaşlar için merak konusu oldu. Peki, Altın fiyatları ne kadar ve kaç TL ile yeni güne başlangıç yaptı? Bu başlık altında, 5 Ağustos tarihli Ata altın, Cumhuriyet, Tam Yarım, Gram ve fiyatları yer almaktadır.

Giriş Tarihi: 5.8.2020 07:28 Son Güncelleme: 5.8.2020 07:28 ABONE OL
Altın fiyatları son dakika haberleri | Altın fiyatları bugün ne kadar kaç TL? Canlı gram, ata, çeyrek altın

yeni güne düşüşle başladı! Corona virüsü salgınının erken dönemlerinde artan güvenli liman alımları sonrası sert bir yükseliş trendine giren altın fiyatları son 2 haftadır ani düşüşler ile gündemde. Altın alış satış işlemi yapmak isteyen vatandaşlar, altın fiyatları bugün ne kadar sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, 5 Çarşamba tarihli altın fiyatları ne kadar oldu? Aşağıda, yeni güne ait Ata altın, Cumhuriyet, Tam Yarım, Gram ve Çeyrek canlı altın fiyatları yer alıyor.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Bu haberde, canlı altın fiyatları ve aPara sayfasında dönemlik altın grafikleri yer almaktadır.

Altın fiyatları son dakika haberleri | Altın fiyatları bugün ne kadar kaç TL? Canlı gram, ata, çeyrek altın

GRAM ALTIN

ALIŞ: 446,18

SATIŞ: 446,25

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 733,80

SATIŞ: 748,50

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.014,20

SATIŞ: 3.062,40

Altın fiyatları son dakika haberleri | Altın fiyatları bugün ne kadar kaç TL? Canlı gram, ata, çeyrek altın

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ:2.982,00

SATIŞ: 3.027,00

Altın fiyatları son dakika haberleri | Altın fiyatları bugün ne kadar kaç TL? Canlı gram, ata, çeyrek altın

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.463,20

SATIŞ: 1.492,50

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.878,01

SATIŞ: 2.933,73

Altın fiyatları son dakika haberleri | Altın fiyatları bugün ne kadar kaç TL? Canlı gram, ata, çeyrek altın

ALTIN FİYATLARI UZMAN YORUMU

Stratejist Yeliz Karabulut A Para'da yükseliş eğilimini güçlendiren hakkında değerlendirmelerde bulundu. Karabulut, altın fiyatlarındaki yukarı yönlü seyrin nedenlerini açıklayarak, "1925 dolar seviyesinin altında kapanışlar gerçekleşmesi halinde 300-400 dolar kadar bir aşağı yönlü hareket görebiliriz" dedi. Uzman isim ayrıca önceki haftalarda yaptığı 'Altında temkinli duruş' söylemini yeniledi.

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Altın fiyatları son dakika haberi | Altın fiyatları bugün ne kadar kaç TL? Canlı gram, ata, çeyrek altın 4 Ağustos
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